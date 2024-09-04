萊蒙指，向嘉里建設以1元出售旗下的英兆的10%股份及以5970萬元轉讓英兆出售貸款，另以1元出售寶臨10%股份，及以218萬元轉讓寶臨出售貸款。英兆及寶臨的主要資產為分別位於新界元朗十八鄉路的地塊A及大棠路的地塊B的開發工地。

萊蒙指，於出售英兆及寶臨完成前，公司分別持有英兆及寶臨10%權益，並在綜合財務報表作為聯營公司入賬。於完成交易後，公司將不再持有英兆及寶臨的任何權益。

據公告，英兆銷售股份及英兆出售貸款於今年8月31日的評估市值分別為零元及7150萬元，故英兆出售事項的代價較上述評估市值總額虧損約16.5%﹔而寶臨銷售股份及寶臨出售貸款於今年8月31日的評估市值分別為零港元及240萬元，寶臨出售事項的代價較上述評估市值總額虧損約9.2%。

萊蒙指，完成出售英兆及寶臨後，預計公司將就該等出售事項錄得除稅前潛在虧損約1.09億元，公司亦在截至2024年6月底的半年已就聯營公司投資提列相同金額的減值撥備約1.09億元。

公司解釋今次蝕沽理由，指繼續開發該等物業將須由集團作出進一步投資。鑒於嚴峻的市場環境，集團不適宜進一步投資及支持該等物業的持續開發。該等出售事項將解除集團開發該等物業的進一步責任，並將可令集團利用來自買方收取的代價償還債務 及支持其日常運營。