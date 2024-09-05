美國7月份職位空缺數降至2021年1月以來最低水平，裁員增加，反映對勞動力需求放緩。美國7月份貿易逆差擴大，對華商品貿易逆差創2022年以來最高。聯儲局褐皮書顯示，最近幾周大多數轄區的經濟活動持平或下降，物價和薪資升幅溫和。紐約聯儲一項調查顯示，採用人工智能技術的公司並沒有大量裁員，而且未來幾個月還可能增加工作崗位。亞特蘭大聯儲行長：聯儲局穩定物價和實現充分就業的雙重使命自2021年以來首次處於平衡狀態。

道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.1%，報40974點。標普500指數收跌8點，跌幅0.17%，報5520點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.31%，報17084點。

聯合健康升0.92%，報604.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Caterpillar跌1.03%，報336.75元，拖累道指22點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.85元，跌0.86%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報156.45元，跌0.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報173.33元，跌1.65%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報512.74元，升0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報106.21元，跌1.65%，微軟(美：MSFT)收市報408.9元，跌0.13%，Tesla (美：TSLA)收市報219.41元，升4.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.97%，報514點。德國DAX指數收跌0.83%，報18591點；法國CAC 40指數跌0.98%，報7500點；英國富時100指數收跌0.35%，報8269點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.07%，報5556點。

美國2年期債息曾跌最多2.88%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.7518厘，是8月5日3.6498厘後最低。收市報3.7539厘，是2022年9月12日後收市新低，當日報3.5714厘。連跌2日，累計跌0.1627厘，對上一次連跌2日是8月28日。

美國10年期債息曾跌最多2.08%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見3.7515厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.7552厘，是2023年7月19日後收市新低，當日報3.7483厘。連跌2日，累計跌0.1483厘，對上一次連跌2日是8月19日。

美2年期10年期債息曾終止倒掛，曾轉為正數息差0.464基點，是8月5日1.475基點後另一次轉為正數。收市則再次倒掛0.276基點，是9月3日後收市最闊，當日報3.413基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至133.68基點，是8月27日138.063基點後最闊。收市報132.971基點，是8月23日後收市最闊，當日報134.026基點。

金龍指數曾跌最多0.18%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見5550.09點，是9月3日5545.08點後最低。收市報5556.18點，是8月29日後收市新低，當日報5541.64點。連跌2日，累計跌52.12點，對上一次連跌2日是8月2日。

道指曾升最多0.58%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見41172.59點，是9月3日41489.67點後最高。收市報40974.97點，是8月30日後收市新高，當日報41563.08點。

標指曾跌最多0.46%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見5503.66點，是8月15日5501.13點後最低。收市報5520.07點，是8月14日後收市新低，當日報5455.21點。連跌2日，累計跌128.33點，對上一次連跌2日是8月29日。

納指曾跌最多0.88%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見16984.67點，是8月13日16943.95點後最低。收市報17084.3點，是8月12日後收市新低，當日報16780.61點。連跌2日，累計跌629.33點，對上一次連跌2日是8月29日。

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