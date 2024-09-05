moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息曾終止倒掛 道指升38點 金龍指數、標指、納指下跌

美債息下降，美2年期10年期債息曾終止倒掛，轉正數，是8月5日後再次出現。道指升，金龍指數、標指、納指下跌。美數據疲軟，聯儲局褐皮書顯示多數轄區經濟活動持平或下降。被指面臨反壟斷調查的英偉達表示，尚未收到美國司法部的傳票，公司樂意回答監管機構的任何疑問。摩根大通放棄睇好中國股票，稱除增長面臨阻力且政策支持不慍不火外，不久後的美國大選也會加劇市場波動。由於投資者對中國經濟的擔憂，跟蹤中概股的金龍中國指數相對於納斯達克100指數的估值折價接近歷史最高。

美國7月份職位空缺數降至2021年1月以來最低水平，裁員增加，反映對勞動力需求放緩。美國7月份貿易逆差擴大，對華商品貿易逆差創2022年以來最高。聯儲局褐皮書顯示，最近幾周大多數轄區的經濟活動持平或下降，物價和薪資升幅溫和。紐約聯儲一項調查顯示，採用人工智能技術的公司並沒有大量裁員，而且未來幾個月還可能增加工作崗位。亞特蘭大聯儲行長：聯儲局穩定物價和實現充分就業的雙重使命自2021年以來首次處於平衡狀態。

道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.1%，報40974點。標普500指數收跌8點，跌幅0.17%，報5520點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.31%，報17084點。

聯合健康升0.92%，報604.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Caterpillar跌1.03%，報336.75元，拖累道指22點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.85元，跌0.86%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報156.45元，跌0.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報173.33元，跌1.65%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報512.74元，升0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報106.21元，跌1.65%，微軟(美：MSFT)收市報408.9元，跌0.13%，Tesla (美：TSLA)收市報219.41元，升4.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.97%，報514點。德國DAX指數收跌0.83%，報18591點；法國CAC 40指數跌0.98%，報7500點；英國富時100指數收跌0.35%，報8269點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.07%，報5556點。

美國2年期債息曾跌最多2.88%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.7518厘，是8月5日3.6498厘後最低。收市報3.7539厘，是2022年9月12日後收市新低，當日報3.5714厘。連跌2日，累計跌0.1627厘，對上一次連跌2日是8月28日。

美國10年期債息曾跌最多2.08%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見3.7515厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.7552厘，是2023年7月19日後收市新低，當日報3.7483厘。連跌2日，累計跌0.1483厘，對上一次連跌2日是8月19日。

美2年期10年期債息曾終止倒掛，曾轉為正數息差0.464基點，是8月5日1.475基點後另一次轉為正數。收市則再次倒掛0.276基點，是9月3日後收市最闊，當日報3.413基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至133.68基點，是8月27日138.063基點後最闊。收市報132.971基點，是8月23日後收市最闊，當日報134.026基點。

金龍指數曾跌最多0.18%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見5550.09點，是9月3日5545.08點後最低。收市報5556.18點，是8月29日後收市新低，當日報5541.64點。連跌2日，累計跌52.12點，對上一次連跌2日是8月2日。

道指曾升最多0.58%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見41172.59點，是9月3日41489.67點後最高。收市報40974.97點，是8月30日後收市新高，當日報41563.08點。

標指曾跌最多0.46%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見5503.66點，是8月15日5501.13點後最低。收市報5520.07點，是8月14日後收市新低，當日報5455.21點。連跌2日，累計跌128.33點，對上一次連跌2日是8月29日。

納指曾跌最多0.88%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見16984.67點，是8月13日16943.95點後最低。收市報17084.3點，是8月12日後收市新低，當日報16780.61點。連跌2日，累計跌629.33點，對上一次連跌2日是8月29日。

其他報道

北水增持盈富 減持農行