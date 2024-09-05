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港股ADR升71點 夜期高水4點 新地、蔚來等業績

美股向上下，港股ADR升71點或0.41%，報17529點，即月恒指夜期升23點，報17461點，夜期高水4點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報373.08元；阿里巴巴（9988）升0.24%，折合報80.35元；美團（3690）升1.05%，折合報118.99元；匯控（0005）升0.29%，折合報67.89元；建行（0939）升1.39%，折合報5.39元。

道期現升0.04%；標期現升0.05%；納期現升0.09%。日本東證指數現跌0.62%；韓國KOSPI指數現升1.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.39%。

VIX指數隔晚升2.89%或0.6點，報21.32點。

紐油現升0.27%或0.18美元，報69.39美元；布油現升0.23%或0.17美元，報72.87美元；金價現跌0.04%或1.01美元，報2494.71美元；LME 銅期貨隔晚升0.06%或5.5美元，報8960美元。比特幣現升0.15%或90.24美元，報58133.92美元；美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.759厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，江南布衣（3306）、蔚來（9866）、新鴻基地產（0016）等。

海螺創業（0586）派特別息0.1元人幣。

汽車之家（2518）宣布新回購計劃，未來12個月最多回購2億美元。

萊蒙（3688）向嘉里建設（0683）悉售元朗十八鄉路兩地皮權益，料蝕1.09億元。

安踏（2020）今日斥近1億元回購132.3萬股。

澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況，周大福企業及遠東發展（0035）有持股。

恒大汽車（0708）旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查。

智雲健康（9955）：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片。

富力（2777）債權人委任接管人，接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓。

英國據報要求匯控（0005）檢討數據處理。

港鐵（0066）就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對，今申請到高院上訴。

碧瑤綠色（1397）：未來不會大力投資綠色科技，以應用爲主。

證監會追究京玖醫療（0648）7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任。

阿里減持雲音樂（9899）至5%以下。

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率，減輕銀行壓力。

周大福（1929）委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理。

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