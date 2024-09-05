恒指今早高開12點或0.08%，報17469點，大市成交金額12億元；國指今早低開3點或0.07%，報6130點。恒生科技指數開市報3479點，跌0.1%。上升股份比例為5.85%，下跌為3.16%，無升跌為90.97%。