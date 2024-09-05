恒指今早高開12點或0.08%，報17469點，大市成交金額12億元；國指今早低開3點或0.07%，報6130點。恒生科技指數開市報3479點，跌0.1%。上升股份比例為5.85%，下跌為3.16%，無升跌為90.97%。
藍籌36隻升，20隻下跌，26隻無升跌。新世界發展（0017）升1.36%，報6.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.52%，報101.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，9隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.25元，升1.68%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報6.02元，跌1.63%。
恒指上試50天線(17477.89點)。科指上試10天線(3488.57點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江南布衣（3306）無成交，報12.9元。蔚來（9866）開市報33.7元，無升跌。新地（0016）開市報73.8元，升0.07%。
復星旅文（1992）3000萬英鎊悉售Thomas Cook。無成交，報3.37元。
匯控（0005）發債集資25億美元。開市報67.45元，升0.6%。
海螺創業（0586）派特別息0.1元人幣。開市報5.85元，跌2.01%。
汽車之家（2518）宣布新回購計劃，未來12個月最多回購2億美元。開市報51.25元，升5.89%。
萊蒙（3688）向嘉里建設（0683）悉售元朗十八鄉路兩地皮權益，料蝕1.09億元。無成交，報0.315元。
安踏（2020）今日斥近1億元回購132.3萬股。開市報74.95元，跌0.07%。
澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況，周大福企業及遠東發展（0035）有持股。無成交，報1.05元。
恒大汽車（0708）旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查。開市報0.26元，無升跌。
智雲健康（9955）：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片。開市報1.28元，升5.79%。
富力（2777）債權人委任接管人，接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓。無成交，報0.76元。
英國據報要求匯控（0005）檢討數據處理。開市報67.45元，升0.6%。
港鐵（0066）就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對，今申請到高院上訴。開市報26.8元，升0.75%。
碧瑤綠色（1397）：未來不會大力投資綠色科技，以應用爲主。無成交，報0.67元。
證監會追究京玖醫療（0648）7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任。停牌。
阿里減持雲音樂（9899）至5%以下。無成交，報94.9元。
阿里（9988）開市報80.3元，升0.25%。
內地據報擬分兩步下調存量房貸利率，減輕銀行壓力。
建行（0939）開市報5.4元，跌0.18%。
工行（1398）開市報4.25元，無升跌。
中行（3988）開市報3.44元，升0.29%。
農行（1288）開市報3.52元，無升跌。
周大福（1929）委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理。見52周低6.07元，開市報6.07元，跌1.14%。
破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.6元，開市報5.6元，升5.26%；中國秦發（0866）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升6.45%。
2隻股份創上市新低，包括金山雲（3896）低見1.16元，開市報1.16元，跌0.85%；宜明昂科（1541）低見6.99元，開市報6.99元，跌8.39%。
創52周低，包括，三盛（2183）無成交，報#N/A N/A元；周大福（1929）低見6.07元，開市報6.07元，跌1.14%。
異動股
上升異動股，包括，龍輝國際控股（1007）開市報0.179元，升14.74%；創業集團控股（2221）開市報0.106元，升11.58%；朝威控股（8059）開市報0.014元，升7.69%；企展控股（1808）開市報3.93元，升7.67%；中國秦發（0866）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升6.45%；汽車之家－Ｓ（2518）開市報51.25元，升5.89%；智雲健康（9955）開市報1.28元，升5.79%；王朝酒業（0828）開市報0.38元，升5.56%；皇冠環球集團（0727）開市報0.059元，升5.36%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.6元，開市報5.6元，升5.26%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報22元，升5.06%。
下跌異動股，包括，華鼎控股（3398）開市報0.111元，跌14.62%；宜明昂科（1541）創上市新低，見6.99元，開市報6.99元，跌8.39%；瑞誠中國傳媒（1640）開市報1.53元，跌6.71%；永嘉集團（3322）開市報0.157元，跌6.55%；中遠海運國際（0517）開市報4.12元，跌6.15%；恆泰裕集團（8081）開市報0.041元，跌4.65%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌3.85%；東方海外（0316）開市報101.5元，跌3.52%；Ａ南方元宇宙（3034）開市報8.24元，跌3.51%。
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