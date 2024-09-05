moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開12點 科指跌0.1% 新世界升1.3% 周大福見52周低

恒指今早高開12點或0.08%，報17469點，大市成交金額12億元；國指今早低開3點或0.07%，報6130點。恒生科技指數開市報3479點，跌0.1%。上升股份比例為5.85%，下跌為3.16%，無升跌為90.97%。

藍籌36隻升，20隻下跌，26隻無升跌。新世界發展（0017）升1.36%，報6.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.52%，報101.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，9隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.25元，升1.68%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報6.02元，跌1.63%。

恒指上試50天線(17477.89點)。科指上試10天線(3488.57點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江南布衣（3306）無成交，報12.9元。蔚來（9866）開市報33.7元，無升跌。新地（0016）開市報73.8元，升0.07%。

復星旅文（1992）3000萬英鎊悉售Thomas Cook。無成交，報3.37元。

匯控（0005）發債集資25億美元。開市報67.45元，升0.6%。

海螺創業（0586）派特別息0.1元人幣。開市報5.85元，跌2.01%。

汽車之家（2518）宣布新回購計劃，未來12個月最多回購2億美元。開市報51.25元，升5.89%。

萊蒙（3688）向嘉里建設（0683）悉售元朗十八鄉路兩地皮權益，料蝕1.09億元。無成交，報0.315元。

安踏（2020）今日斥近1億元回購132.3萬股。開市報74.95元，跌0.07%。

澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況，周大福企業及遠東發展（0035）有持股。無成交，報1.05元。

恒大汽車（0708）旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查。開市報0.26元，無升跌。

智雲健康（9955）：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片。開市報1.28元，升5.79%。

富力（2777）債權人委任接管人，接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓。無成交，報0.76元。

英國據報要求匯控（0005）檢討數據處理。開市報67.45元，升0.6%。

港鐵（0066）就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對，今申請到高院上訴。開市報26.8元，升0.75%。

碧瑤綠色（1397）：未來不會大力投資綠色科技，以應用爲主。無成交，報0.67元。

證監會追究京玖醫療（0648）7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任。停牌。

阿里減持雲音樂（9899）至5%以下。無成交，報94.9元。

阿里（9988）開市報80.3元，升0.25%。

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率，減輕銀行壓力。

建行（0939）開市報5.4元，跌0.18%。

工行（1398）開市報4.25元，無升跌。

中行（3988）開市報3.44元，升0.29%。

農行（1288）開市報3.52元，無升跌。

周大福（1929）委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理。見52周低6.07元，開市報6.07元，跌1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見5.6元，開市報5.6元，升5.26%；中國秦發（0866）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升6.45%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括金山雲（3896）低見1.16元，開市報1.16元，跌0.85%；宜明昂科（1541）低見6.99元，開市報6.99元，跌8.39%。

創52周低，包括，三盛（2183）無成交，報#N/A N/A元；周大福（1929）低見6.07元，開市報6.07元，跌1.14%。

異動股

上升異動股，包括，龍輝國際控股（1007）開市報0.179元，升14.74%；創業集團控股（2221）開市報0.106元，升11.58%；朝威控股（8059）開市報0.014元，升7.69%；企展控股（1808）開市報3.93元，升7.67%；中國秦發（0866）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，升6.45%；汽車之家－Ｓ（2518）開市報51.25元，升5.89%；智雲健康（9955）開市報1.28元，升5.79%；王朝酒業（0828）開市報0.38元，升5.56%；皇冠環球集團（0727）開市報0.059元，升5.36%；喆麗控股（2209）創上市新高，見5.6元，開市報5.6元，升5.26%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報22元，升5.06%。

下跌異動股，包括，華鼎控股（3398）開市報0.111元，跌14.62%；宜明昂科（1541）創上市新低，見6.99元，開市報6.99元，跌8.39%；瑞誠中國傳媒（1640）開市報1.53元，跌6.71%；永嘉集團（3322）開市報0.157元，跌6.55%；中遠海運國際（0517）開市報4.12元，跌6.15%；恆泰裕集團（8081）開市報0.041元，跌4.65%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌3.85%；東方海外（0316）開市報101.5元，跌3.52%；Ａ南方元宇宙（3034）開市報8.24元，跌3.51%。

 

其他報道

復星旅文3000萬英鎊悉售Thomas Cook 

匯控發債集資25億美元

港股ADR升71點 夜期高水4點 新地、蔚來等業績

美債息曾終止倒掛 道指升38點 金龍指數、標指、納指下跌

北水增持盈富 減持農行