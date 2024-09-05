彭博社報道，數據表明日本央行長期尋求的良性循環中的一個關鍵環節可能正在落實到位。日本央行已表示預計工資增長將推動需求拉動的通脹，這是日本央行在維持超寬鬆政策數十年後沿著政策正常化道路行進的過程中需要確認的一個條件。

幾乎所有經濟學家都預計日本央行將在9月20日下一次決策時按兵不動。大多數經濟學家預計，在7月31日進行今年第二次加息後，日本央行將在10月至次年1月之間的某個時點採取行動。

日本央行行長植田和男此前表示，如果經濟和物價表現符合預期，央行將考慮採取額外的緊縮措施。

每美元兌日圓曾貶值最多0.38%，是9月4日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.22%。貶值至143.19日圓，是8月5日141.7日圓後最弱。現報143.65日圓，貶值0.06%，連續貶值3日，累計貶值3.27日圓，對上一次連續貶值3日是8月20日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.35%，是9月4日後最大幅度，當日幅度為1.2%。升值至5.4433，是8月5日5.4869後最強。現報5.4253，升值0.01%。連續升值3日，累計0.1189，對上一次連續3日是8月20日。

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