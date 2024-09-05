moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日本實際工資連續第二個月上升

日本厚生勞動省公布，7月份實際現金收入按年增長0.4%。雖然增速較前一個月略有放緩，但仍高於普遍預期的下降0.6%，此前6月份實際現金收入27個月來首次上升。名義工資增長3.6%，也超過普遍預期。

彭博社報道，數據表明日本央行長期尋求的良性循環中的一個關鍵環節可能正在落實到位。日本央行已表示預計工資增長將推動需求拉動的通脹，這是日本央行在維持超寬鬆政策數十年後沿著政策正常化道路行進的過程中需要確認的一個條件。

幾乎所有經濟學家都預計日本央行將在9月20日下一次決策時按兵不動。大多數經濟學家預計，在7月31日進行今年第二次加息後，日本央行將在10月至次年1月之間的某個時點採取行動。

日本央行行長植田和男此前表示，如果經濟和物價表現符合預期，央行將考慮採取額外的緊縮措施。

每美元兌日圓曾貶值最多0.38%，是9月4日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.22%。貶值至143.19日圓，是8月5日141.7日圓後最弱。現報143.65日圓，貶值0.06%，連續貶值3日，累計貶值3.27日圓，對上一次連續貶值3日是8月20日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.35%，是9月4日後最大幅度，當日幅度為1.2%。升值至5.4433，是8月5日5.4869後最強。現報5.4253，升值0.01%。連續升值3日，累計0.1189，對上一次連續3日是8月20日。

其他報道

新秀麗據報選擇摩通和大摩安排赴美上市

聯儲局Daly稱需要減息以保持勞動力市場穩健

滬深三大指數開市個別發展 人行進行633億人幣逆回購

恒指高開12點 科指跌0.1% 新世界升1.3% 周大福見52周低

復星旅文3000萬英鎊悉售Thomas Cook 

匯控發債集資25億美元

港股ADR升71點 夜期高水4點 新地、蔚來等業績

美債息曾終止倒掛 道指升38點 金龍指數、標指、納指下跌

北水增持盈富 減持農行