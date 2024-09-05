報道指，匯豐雖暫未恢復回贈，但已第一時間再推按揭預先批核服務。市場料匯豐也快將跟隨對手重設回贈。

報道指，渣打重推按揭回贈，300萬元以上貸款額的回贈介乎0.1%至0.15%，600萬元以上回贈介乎0.15%至0.2%。恒生針對400萬或以上的按保貸款及特定客戶，回贈普遍為0.1%至0.2%。

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