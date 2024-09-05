港元現報7.7938元升值31點子，曾貶值最多14點子，報7.7983元，亦曾升值最多35點子，報7.7934元，是8月29日7.7919元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.71點子至3.48071%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升10.62點子至3.65143%，是9月2日後最高；2星期HIBOR升7.06點子至3.69429%，是9月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.15708%，是9月3日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是9月4日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.24554%，是2023年4月12日後最低。

美元指數現報101.318貶值0.04點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.28843%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3891%，終止連續3日收窄，利差是2024年8月28日後最闊，當日差距為-1.4534%。

對上一次終止連續3日收窄，是2024年8月20日，當日利差報-1.3514%。

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