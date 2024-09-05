【11:49】天文台表示，會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台亦稱，超強颱風摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞。
早上11時，摩羯集結在香港之東南偏南約380公里，即北緯19.1度，東經115.5度附近。摩羯中心附近最高持續風速為每小時210公里。
【07:53】天文台表示，上午8時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。
摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。
在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時66、46及42公里，最高陣風分別超過每小時83、53及53公里。
本港地區今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，最高氣溫約31°C，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。展望明日風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少。
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