恒指今早高開12點，高位升98點，低位跌95點，高低波幅194點。上升股份比例為19.63%，下跌為27.9%，無升跌為52.45%。

恒指半日跌80點或0.46%，報17376點，大市成交金額452億元；國指跌53點或0.87%，報6080點。恒生科技指數收報3468點，跌0.41%。

藍籌股成交金額197.28億元，佔大市成交43.64%；科指成份股成交金額89.37億元，佔大市成交19.77%；國指成份股成交金額170.72億元，佔大市成交37.76%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.53%，至84.56億元，佔大市成交18.69%。牛熊證成交金額39.43億元，減少19.27%；窩輪成交金額45.12億元，減少7.8%。

藍籌29隻升，49隻下跌，4隻無升跌。領展（0823）升3.06%，收報37元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）除息跌5.2%，收報4.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報21.3元，升2.16%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報32.7元，跌2.97%。

恒指曾升穿20天線(17503.61點)、50天線(17476.03點)下試250天線(17261.4點)。科指曾升穿10天線(3487.47點)，曾跌穿20天線(3468.42點)，受制於50天線(3509.19點)。

北水南下合計淨流出11.4億元，較上日減少69.21%，連續第2日流出，累計流出48.43億元，對上一次連續2日淨流出是7月25日。北水本月累計流入97.15億元，按月減少76.8%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

渣打（2888）、恒生據報亦推按揭現金回贈。渣打收報77.2元，升0.72%。

恒生（0011）收報92.95元，跌0.21%。

中銀（2388）收報24.25元，升0.62%。

新秀麗（1910）據報選擇摩通和大摩安排赴美上市。收報18.72元，跌1.27%。

復星旅文（1992）3000萬英鎊悉售Thomas Cook。收報3.35元，跌0.59%。

匯控（0005）發債集資25億美元。收報67.15元，升0.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江南布衣（3306）收報13.32元，升3.26%。

蔚來（9866）收報32.7元，跌2.97%。

新地（0016）收報75.3元，升2.1%。

海螺創業（0586）派特別息0.1元人幣。收報5.74元，跌3.85%。

汽車之家（2518）宣布新回購計劃，未來12個月最多回購2億美元。收報51.2元，升5.79%。

萊蒙（3688）向嘉里建設（0683）悉售元朗十八鄉路兩地皮權益，料蝕1.09億元。收報0.315元，無升跌。

安踏（2020）今日斥近1億元回購132.3萬股。收報74.7元，跌0.4%。

澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況，周大福企業及遠東發展（0035）有持股。收報1.04元，跌0.95%。

恒大汽車（0708）旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查。停牌。

智雲健康（9955）：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片。收報1.25元，升3.31%。

富力（2777）債權人委任接管人，接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓。收報0.77元，升1.32%。

英國據報要求匯控（0005）檢討數據處理。收報67.15元，升0.15%。

港鐵（0066）就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對，今申請到高院上訴。收報26.55元，跌0.19%。

碧瑤綠色（1397）：未來不會大力投資綠色科技，以應用爲主。收報0.67元，無升跌。

證監會追究京玖醫療（0648）7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任。停牌。

阿里減持雲音樂（9899）至5%以下。收報95.5元，升0.63%。

阿里（9988）收報79.35元，跌0.94%。

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率，減輕銀行壓力。

建行（0939）收報5.37元，跌0.74%。

工行（1398）收報4.2元，跌1.18%。

中行（3988）收報3.39元，跌1.17%。

農行（1288）收報3.49元，跌0.85%。

藍籌內房

中海外（0688）收報11.7元，跌0.51%。

龍湖（0960）收報8.51元，跌0.82%。

潤地（1109）收報20.75元，升0.48%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.244元，升2.95%。

綠城中國（3900）收報6.37元，升1.76%。

萬科（2202）收報4.05元，升2.02%。

融創（1918）收報0.99元，升2.06%。

招商局置地（0978）收報0.237元，升1.72%。

佳兆業（1638）收報0.087元，升2.35%。

新城發展（1030）收報1.6元，升1.27%。

世茂集團（0813）收報0.66元，升3.13%。

雅居樂（3383）收報0.425元，升2.41%。

周大福（1929）委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理。見52周低6.04元，收報6.07元，跌1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見6.45元，收報6.1元，升14.66%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1131.6元，收報1131.1元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.5元，收報1068.5元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見166.55元，收報166.55元，升0.82%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1046.9元，收報1046.9元，升0.21%；晶泰科技（2228）創上市新高，見14.54元，收報13.8元，升9.52%；經發物業（1354）創上市新高，見29元，收報28元，升8.53%；廣聯科技（2531）創上市新高，見13.7元，收報13.46元，升3.22%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見28.6元，收報28.05元，升9.14%；人保集團（1339）創52周高，見3.06元，收報3.03元，升2.71%；順誠（0531）創52周高，見0.47元，收報0.465元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.01元，收報1.01元，升8.6%；源宇宙教育（1082）創52周高，見2.24元，收報2.07元，升19.65%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.22元，收報3.16元，升1.61%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.06元，收報3.03元，升2.71%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.55元，收報4.51元，無升跌；新利軟件（8076）創52周高，見0.019元，收報0.017元，升30.77%；比高集團（8220）創52周高，見3.08元，收報2.94元，升19.51%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.63元，收報2.65元，跌2.21%；融信中國（3301）低見0.112元，收報0.112元，跌7.44%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.475元，收報0.48元，跌1.03%；呷哺呷哺（0520）低見0.87元，收報0.88元，跌3.3%；有線（1097）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；太興（6811）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；弘海高新資源（0065）低見0.084元，收報0.084元，跌4.55%；普星能量（0090）低見0.3元，收報0.3元，跌16.67%；中國寶力科技（0164）低見0.445元，收報0.46元，跌9.8%；瀛晟科學（0209）低見0.176元，收報0.176元，跌12%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.56元，收報0.56元，跌1.75%；保利置業（0119）低見1.22元，收報1.22元，跌0.81%；信德（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；周大福（1929）低見6.04元，收報6.07元，跌1.14%；莎莎國際（0178）低見0.66元，收報0.67元，升1.52%；嚐高美（8371）低見1.2元，收報1.2元，跌3.23%；太平洋航運（2343）低見2.01元，收報2.03元，跌2.4%；國藥（1099）低見16.86元，收報16.88元，跌1.06%；新奧（2688）低見47.7元，收報48元，跌1.44%；新奧能源（2688）低見47.7元，收報48元，跌1.44%。

異動股

上升異動股，包括，PF GROUP（8221）收報0.033元，升94.12%；新紐科技（9600）收報0.62元，升69.86%；昇能集團（2459）收報0.92元，升58.62%；皇冠環球集團（0727）收報0.077元，升37.5%；龍輝國際控股（1007）收報0.204元，升30.77%；MINDTELL TECH（8611）平上市低位0.043元，收報0.061元，升27.08%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.034元，升25.93%；中國育兒網絡（1736）收報0.064元，升25.49%；冠軍科技集團（0092）收報0.26元，升23.22%；復興亞洲（0274）收報0.22元，升22.22%。

下跌異動股，包括，中國生命集團（8296）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌80%；宜明昂科（1541）創上市新低，見5.41元，收報5.5元，跌27.92%；大山教育（9986）見52周低1.05元，收報1.3元，跌22.16%；天機控股（1520）收報0.054元，跌21.74%；國瑞健康（2329）收報0.095元，跌19.49%；新豐泰集團（1771）平上市低位0.43元，收報0.43元，跌18.87%；中國來騎哦（8039）見52周低0.23元，收報0.235元，跌17.54%；普星能量（0090）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌16.67%；世紀聯合控股（1959）創上市新低，見0.126元，收報0.126元，跌16%；新福港（1447）收報0.5元，跌15.25%；暢由聯盟（1039）收報0.108元，跌14.96%。

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