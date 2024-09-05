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中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

中海外（0688）公布，8月份合約物業銷售金額約184.6億元人民幣（下同），按年下跌2%；相應的銷售面積約為69.55萬平方米，按年下跌3.3%。今年首八個月，中海外累計合約物業銷售金額約1,800.29億元，相應的累計銷售面積約668.1萬平方米，分別按年下降14.7%及28.4%。

此外，截至2024年8月底，中海外錄得已認購物業銷售約123.34億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中海外8月份在天津收購了一幅地塊，權益建築面積約9.7萬平方米。集團就相關土地收購的權益土地出讓金約6000萬元。首八個月收購的土地累計權益建築面積約 143.1萬平方米，累計權益土地出讓金約145.11億元。

中海外宏洋（0081）公布，8月份合約銷售額20.1億元人民幣，合約銷售面積19.45萬平方米，分別按年下跌34.6%及25.3%。

在2024年1至8月份，累計合約銷售額232.57億元，累計合約銷售面積206.56萬平方米，分別按年下跌25.8%及20.6%。

截至2024年8月底，累計認購未簽約額5.5億元。8月份集團無新增土儲，首八個月累計新增總樓面面積42.53萬平方米，總土地價格210.85億元。

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