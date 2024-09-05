主禮嘉賓包括財政司司長陳茂波及港投 公司行政總裁陳家齊。

港投公司表示，高峰論壇將從科企的創業歷程和投資人的視角 ，匯聚不同觀點、引領更多交流討論， 促進香港的創科創業生態圈蓬勃發展。

其他報道

碧桂園據報尋求進步延長9筆境內債還款期半年

【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資

中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

陳茂波：將加強離岸人民幣基礎設施 支持在港發行離岸人民幣債

半日沽空金額減11% 美團沽空增14%

摩羯｜國泰：今日沒有航班取消

恒指半日跌80點 科指跌0.4% 北水連續兩日流出

習近平：未來3年供3600億元人幣信貸額度及援助予非洲

摩羯｜天文台今午6時20分改掛8號波 港股可全日交易

滬深三大指數半日向上 滬指微升1點

日本時裝品牌Titicaca旺角分店9月9日結業 全線撤出香港

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 續見一年低

SEC據報放棄重啟要求對冲基金披露費用

聯儲局褐皮書顯示 大多數轄區經濟活動持平或下降

「末日博士」魯賓尼：倘中東地區衝突升級 1970年代的石油危機或重演

英偉達未收到美國司法部傳票

摩通將中國股票評級下調至中性

黃仁勳減持英偉達

渣打、恒生據報亦推按揭現金回贈

恒大汽車早市突申停賽 停牌前跌5.38%

傳強生再撥85億元 應對爽身粉致癌和解開支

日本實際工資連續第二個月上升

新秀麗據報選擇摩通和大摩安排赴美上市

聯儲局Daly稱需要減息以保持勞動力市場穩健