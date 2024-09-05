moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港投公司下周五舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇

香港投資管理有限公司（港投公司）宣布，於9月13日舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇，主題為「資本賦能產業生態 點燃經濟發展新動能」，主要嘉賓有上海芯像生物科技行政總裁嚴媚、Emaldo Limited產品與創新首席執行官伊根生及玖治科技（香港）首席研究員彭國雄等。

主禮嘉賓包括財政司司長陳茂波及港投公司行政總裁陳家齊。

港投公司表示，高峰論壇將從科企的創業歷程和投資人的視角，匯聚不同觀點、引領更多交流討論，促進香港的創科創業生態圈蓬勃發展。

其他報道

碧桂園據報尋求進步延長9筆境內債還款期半年

【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資

中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

陳茂波：將加強離岸人民幣基礎設施 支持在港發行離岸人民幣債

半日沽空金額減11% 美團沽空增14%

摩羯｜國泰：今日沒有航班取消

恒指半日跌80點 科指跌0.4% 北水連續兩日流出

習近平：未來3年供3600億元人幣信貸額度及援助予非洲

摩羯｜天文台今午6時20分改掛8號波 港股可全日交易

滬深三大指數半日向上 滬指微升1點

日本時裝品牌Titicaca旺角分店9月9日結業 全線撤出香港

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 續見一年低

SEC據報放棄重啟要求對冲基金披露費用

聯儲局褐皮書顯示 大多數轄區經濟活動持平或下降

「末日博士」魯賓尼：倘中東地區衝突升級 1970年代的石油危機或重演

英偉達未收到美國司法部傳票

摩通將中國股票評級下調至中性

黃仁勳減持英偉達

渣打、恒生據報亦推按揭現金回贈

恒大汽車早市突申停賽 停牌前跌5.38%

傳強生再撥85億元 應對爽身粉致癌和解開支

日本實際工資連續第二個月上升

新秀麗據報選擇摩通和大摩安排赴美上市

聯儲局Daly稱需要減息以保持勞動力市場穩健