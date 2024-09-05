評級機構標準普爾發表報告，指出內地最近延長緩解地方政府融資平台（LGFV）債務風險的措施，可能會增加債務負擔，而不會改善現金流充足性或其他關鍵信貸比率。
報告研究內地8個負債累累的城市地方政府融資平台近期的借貸模式，如何從去年啟動的一項政策（「35 號令」）中受益。
標準普爾全球評級信用分析師Laura Li表示，該行對內地一些負債樣本城市的分析表明，地方政府融資平台獲得銀行融資和債券市場的機會存在很大差異，有些人比其他人獲得更多的財務資源。
內地最近表示將延長支持，有猜測這種支持可能會持續到2027年中期。Laura Li表示，政策本質上是另一個旨在爭取時間和支撐市場情緒的政策補充，雖然直接違約風險較低，但延期並不能解決許多地方政府融資平台無法產生足夠收入來履行義務的核心問題。
標準普爾指，地方政府融資平台政策支持推出一年後，樣本城市現金流充足度依然緊張。截至6月底，這些實體的短期到期現金覆蓋率非常低，為0.05倍至0.39倍。大多數樣本城市的地方政府融資平台也未能增加足夠的長期貸款或債券，而這本來有助於顯著改善其現金充足性。
標準普爾亦指，去槓桿化的長期政策目標似乎相當遙遠，75%的樣本城市地方政府融資平台債務增加。該行認為，去槓桿改革可能會進一步延後。許多城市的實體債務可能會持續上升。長期銀行貸款或債券可以幫助為其部分短期債務進行再融資，但債務仍需償還，而且許多地方政府融資平台產生自我維持收入的管道有限。
此外，由於各自政府的其他指令，例如從當地遭受重創的開發商購買房產、參與土地拍賣、社會住宅或持續的基礎設施建設，地方政府融資平台可能會發現很難大幅削減支出。
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