報告研究內地8個負債累累的城市地方政府融資平台近期的借貸模式，如何從去年啟動的一項政策（「35 號令」）中受益。

標準普爾全球評級信用分析師Laura Li表示，該行對內地一些負債樣本城市的分析表明，地方政府融資平台獲得銀行融資和債券市場的機會存在很大差異，有些人比其他人獲得更多的財務資源。

內地最近表示將延長支持，有猜測這種支持可能會持續到2027年中期。Laura Li表示，政策本質上是另一個旨在爭取時間和支撐市場情緒的政策補充，雖然直接違約風險較低，但延期並不能解決許多地方政府融資平台無法產生足夠收入來履行義務的核心問題。

標準普爾指，地方政府融資平台政策支持推出一年後，樣本城市現金流充足度依然緊張。截至6月底，這些實體的短期到期現金覆蓋率非常低，為0.05倍至0.39倍。大多數樣本城市的地方政府融資平台也未能增加足夠的長期貸款或債券，而這本來有助於顯著改善其現金充足性。

標準普爾亦指，去槓桿化的長期政策目標似乎相當遙遠，75%的樣本城市地方政府融資平台債務增加。該行認為，去槓桿改革可能會進一步延後。許多城市的實體債務可能會持續上升。長期銀行貸款或債券可以幫助為其部分短期債務進行再融資，但債務仍需償還，而且許多地方政府融資平台產生自我維持收入的管道有限。

此外，由於各自政府的其他指令，例如從當地遭受重創的開發商購買房產、參與土地拍賣、社會住宅或持續的基礎設施建設，地方政府融資平台可能會發現很難大幅削減支出。

其他報道

港投公司下周五舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇

碧桂園據報尋求進一步延長9筆境內債還款期半年

【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資

中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

陳茂波：將加強離岸人民幣基礎設施 支持在港發行離岸人民幣債

半日沽空金額減11% 美團沽空增14%

摩羯｜國泰：今日沒有航班取消

恒指半日跌80點 科指跌0.4% 北水連續兩日流出

習近平：未來3年供3600億元人幣信貸額度及援助予非洲

摩羯｜天文台今午6時20分改掛8號波 港股可全日交易

滬深三大指數半日向上 滬指微升1點

日本時裝品牌Titicaca旺角分店9月9日結業 全線撤出香港

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 續見一年低

SEC據報放棄重啟要求對冲基金披露費用

聯儲局褐皮書顯示 大多數轄區經濟活動持平或下降

「末日博士」魯賓尼：倘中東地區衝突升級 1970年代的石油危機或重演

英偉達未收到美國司法部傳票

摩通將中國股票評級下調至中性

黃仁勳減持英偉達

渣打、恒生據報亦推按揭現金回贈

恒大汽車早市突申停賽 停牌前跌5.38%

傳強生再撥85億元 應對爽身粉致癌和解開支

日本實際工資連續第二個月上升

新秀麗據報選擇摩通和大摩安排赴美上市