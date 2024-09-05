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傳馬斯克斥1.5億美元在北京買房

多個北京房仲在內地社交平台上發影片，稱特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克以1.5億美元在北京買樓，而購買的地方是北京霄雲路8號的空中四合院。

內媒《藍鯨財經》報道，負責該小區售賣的多位房地產中介銷售回應稱，馬斯克確實在此小區買了頂層四合院。北京霄雲路8號樓盤售樓處以「不便對外透露業主資訊」為由，拒絕回應馬斯克是否購房的消息。

根據《人民網》2015年報道，北京合生·霄雲路8號的空中四合院項目，單價36萬元人民幣（下同）起，最高50萬元/平方米，計算下來，單套物業的總價將在3.6億至5億元之間。

馬斯克在北京入市的消息惹內地網民熱議，更衝上微博熱搜。「馬斯克把美國的房子都賣了，我以為他要移居火星，沒想到是定居中國」、「看看，這就是北京戶口的含金量」、「感覺馬斯克在給自己留後路，美國那種政治環境弄他都有可能。有錢給我們賺就歡迎。」

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