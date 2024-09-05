比高集團早前發公告，北京愛奇藝、該公司及宙靈文化傳媒訂立一份戰略合作框架協議以訂明戰略合作事宜，有效期爲2024年8月31日至2029年7月31日（合作期）。於戰略合作框架協議日期後3個月內，北京愛奇藝將有資格從該公司能夠提供的知識產權（IP）清單中選擇不超過4個指定IP，進行多種類型的開發及製作。北京愛奇藝將於合作期內享有該等指定IP的獨家合作權。倘北京愛奇藝未能於戰略合作框架協議日期後3個月內完成篩選不超過4個指定IP，該公司將有資格就未選中IP與其他業務夥伴磋商業務合作。

其他報道

積金局再就匯豐無牌機構薦客事件開罰單 前負責人楊啟德訂牌30個月

標普：內地紓緩LGFV債務措施或未能改善現金流並增債務負擔

港投公司下周五舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇

碧桂園據報尋求進一步延長9筆境內債還款期半年

【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資

中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

陳茂波：將加強離岸人民幣基礎設施 支持在港發行離岸人民幣債

半日沽空金額減11% 美團沽空增14%

摩羯｜國泰：今日沒有航班取消

恒指半日跌80點 科指跌0.4% 北水連續兩日流出

習近平：未來3年供3600億元人幣信貸額度及援助予非洲

摩羯｜天文台今午6時20分改掛8號波 港股可全日交易

滬深三大指數半日向上 滬指微升1點

日本時裝品牌Titicaca旺角分店9月9日結業 全線撤出香港

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 續見一年低

SEC據報放棄重啟要求對冲基金披露費用

聯儲局褐皮書顯示 大多數轄區經濟活動持平或下降

「末日博士」魯賓尼：倘中東地區衝突升級 1970年代的石油危機或重演

英偉達未收到美國司法部傳票

摩通將中國股票評級下調至中性

黃仁勳減持英偉達

渣打、恒生據報亦推按揭現金回贈

恒大汽車早市突申停賽 停牌前跌5.38%

傳強生再撥85億元 應對爽身粉致癌和解開支

日本實際工資連續第二個月上升

新秀麗據報選擇摩通和大摩安排赴美上市

聯儲局Daly稱需要減息以保持勞動力市場穩健

滬深三大指數開市個別發展 人行進行633億人幣逆回購

恒指高開12點 科指跌0.1% 新世界升1.3% 周大福見52周低

復星旅文3000萬英鎊悉售Thomas Cook

匯控發債集資25億美元

港股ADR升71點 夜期高水4點 新地、蔚來等業績

美債息曾終止倒掛 道指升38點 金龍指數、標指、納指下跌

北水增持盈富 減持農行