繼推出《金豬玉葉》短劇後，周星馳第二部重磅作品《大話大話西遊》開鏡，並親自出任出品人。此外，周星馳旗下「比高集團」（8220）與內地影視公司簽訂戰略合作，帶動股價急升，日中暫時最多升25.2%，高見3.08元。最新報2.8元，升13.82%。
比高集團早前發公告，北京愛奇藝、該公司及宙靈文化傳媒訂立一份戰略合作框架協議以訂明戰略合作事宜，有效期爲2024年8月31日至2029年7月31日（合作期）。於戰略合作框架協議日期後3個月內，北京愛奇藝將有資格從該公司能夠提供的知識產權（IP）清單中選擇不超過4個指定IP，進行多種類型的開發及製作。北京愛奇藝將於合作期內享有該等指定IP的獨家合作權。倘北京愛奇藝未能於戰略合作框架協議日期後3個月內完成篩選不超過4個指定IP，該公司將有資格就未選中IP與其他業務夥伴磋商業務合作。
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