花旗集團證券服務部發表研究報告，向500間涵蓋買賣方機構的市場參與者進行訪問，並結合來自14個金融市場基建機構觀點。報告顯示，有65%受訪者計劃在2026年前選用非央行數碼貨幣（non-CBDC），如穩定幣、代幣化存款、貨幣市場基金及數碼支付系統，以支持數碼證券結算的現金及流動性需求。
另有15%受訪者計劃使用央行數碼貨幣，花旗指，受訪結果與去年截然不同，當時最受青睞的數碼貨幣是央行數碼貨幣，佔比為52%。隨著分布式分類帳技術（ DLT）及數碼資產持續商業化，花旗預期數碼貨幣的使用料將顯著上升，並不限於央行數碼貨幣。
花旗集團環球證券服務部主管Okan Pekin表示，過去數年間，邁向T+1（交易後一日交收）已成為交易後行業的焦點，研究報告重點關注業内下一個顛覆性領域，例如DLT及數碼資產，以及大規模應用代幣技術的龐大潛力，隨著環球不同市場的結算周期愈縮愈短，發展趨勢將逐步顛覆證券市場的格局。
花旗報告亦發現，在結算方面，T+1影響超出預期，所有受訪者中有44%表示T+1生效後帶來重大影響，高於2023年的28%。其中，歐洲受訪者受影響最大，60%表示有重大影響。縮短結算時間的預期改變，40%受訪者預期未來十年可實現即時交收，其中亞太區的預期最樂觀，為42%。
花旗集團環球證券服務部託管主管Amit Agarwal稱，傳統與數碼資產及營運模式加速融合，提升了對現代化平台、可靠數據及實時資訊的需求。該行預計針對自動化、雲端基建、API以及整合DLT網絡的解決方案之投資將與日俱增。
其他報道
積金局再就匯豐無牌機構薦客事件開罰單 前負責人楊啟德訂牌30個月
【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資
中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%