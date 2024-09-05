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江西武寧停新建安置房 改以房票或現樓安置 探索商品房現售試點

據江西省九江市武寧縣人民政府辦公室近日印發《關於進一步促進武寧縣房地產市場良性迴圈和平穩健康發展的若干措施》，指明在武寧縣城市規劃區範圍內，除國家規定必須新建的外，一律停止新建安置房，實行現有安置房安置或房票安置政策。

據上述《措施》檔顯示，該縣將實行包括「房票」安置政策，支持城市住房「以舊換新」，落實交易稅費優惠政策，進一步優化住房公積金政策，優化個人住房貸款中住房套數認定標准，穩妥處置「工抵房」「法拍房」，加快商品住房去庫存，支持商品房現房銷售等24條。

同時，指明在武寧縣城市規劃區範圍內，除國家規定必須新建的外，一律停止新建安置房，實行現有安置房安置或房票安置政策。確需實物安置的，原則上以現有安置房安置或以購買存量新建商品住房方式予以安置。

另外，積極探索商品房現售銷售試點。該縣城市規劃區內，自文件印發之日至2024年12月31日期間簽訂商品住房現售合同且完成契稅繳納的個人，可享受100%購房契稅補貼優惠。購房契稅實行先徵後補，補貼資金由受益財政保障，各鄉鎮參照執行。

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