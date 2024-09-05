據上述《措施》檔顯示，該縣將實行包括「房票」安置政策，支持城市住房「以舊換新」，落實交易稅費優惠政策，進一步優化住房公積金政策，優化個人住房貸款中住房套數認定標准，穩妥處置「工抵房」「法拍房」，加快商品住房去庫存，支持商品房現房銷售等24條。

同時，指明在武寧縣城市規劃區範圍內，除國家規定必須新建的外，一律停止新建安置房，實行現有安置房安置或房票安置政策。確需實物安置的，原則上以現有安置房安置或以購買存量新建商品住房方式予以安置。

另外，積極探索商品房現售銷售試點。該縣城市規劃區內，自文件印發之日至2024年12月31日期間簽訂商品住房現售合同且完成契稅繳納的個人，可享受100%購房契稅補貼優惠。購房契稅實行先徵後補，補貼資金由受益財政保障，各鄉鎮參照執行。

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