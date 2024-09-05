再節錄Threads的討論意義不大，因為剛大學畢業的新鮮人，是否值25k月薪，根本不會有標準答案。不少需要有專業資格的學科，例如工程或醫療相關行業(不一定是醫生，護士及物理治療等，起薪點一樣高)，畢業月薪豈止25k？以筆者任職的投資銀行為例，如果畢業就成功獲取錄，不少Fresh Grad已坐擁40k、50k月薪。當然講高，一定要講忠誠勇毅，督察起薪點已升至50k以上。所以說，Fresh Grad起薪要有25k，機會處處，絕對不是夢。

當然，即使同樣屬於金融業，差異也可以極大。美資投行起薪點可以達到40k、50k，同樣職位放在英資法資投行，可能已打了個七折，若果是中資，能有20k已很不錯，這亦可能與企業文化及工作壓力掛鈎。難度次一級的零售銀行MT，入職月薪也不是間間有25k，要有高月入還看sell到多少客買Product。會計Big Four工時長、工作量大，時至今日，起薪點也不足20k，每年依然吸引數以千計的Fresh Grad申請。前線保險入職的底薪更低，不過若銷售能力夠強，畢業幾年、年薪過百萬大有人在。所以為畢業生起薪點訂立一個硬指標，根本無意義。

我知，以上這些都是「阿媽係女人」，因為人工高低，關鍵還是看個人的背景及專業，以及際遇與運氣。Fresh Grad覺得自己值25k的原因有很多，單是最初掀起這個討論的原Post樓主，已直指即使讀水泡科應徵普通文職的人，都值25k起薪。原Post的理據主要有3，第一是「成個香港都搶緊人才」，第二是「低學歷藍領工種都有不低月薪」，第三是「低起薪影響將來轉工叫價」。一個話題具爭議性，全因正反立場都有人撐，而針對這三個理據，倒可引出不少對職場的反思。

「成個香港都搶緊人才」，真的嗎？只能說，有些工種確實是長期人手不足，高端如醫療相關行業，低端如飲食業洗碗，請人從來不易；但有些工種卻經常幾十人爭一個位，例如普通文職。歸根究底，又是回歸到技術人員的稀缺性，以及行業的厭惡性。政府說要搶人才，目的是甚麼？說不出口的原因是要取代那批選擇移民的中高層，一些講求經驗及技術的職位，人才確實不足，但這些是Fresh Grad可以駕馭的工作嗎？「我有腦，又肯學，點解唔得？」人有自信沒有錯，不過僱主可不是這樣想，請人的往往希望能夠「即插即用」，特別是需要較高人工請回來的人。除非你肯平做，才可能有「邊學邊做」的機會，但這討論的起點，不就是Fresh Grad不要屈就低起薪嗎？

更諷刺的是，政府「搶人才」的申請資格，除了年薪較高的專才外，還有畢業於所謂全球百強大學、工作經驗較少的年輕人，還有剛畢業的Fresh Grad，而這類申請最多的，估計是來自中國內地。不要質疑內地精英的能力，他們處事或者沒有香港人般圓滑，但普遍學術成績優秀，而且極勤力。內地大型企業講求886、996工作，當他們來到香港見到9時上班、7時下班、5天工作，已頓時覺得到了天堂。更重要是他們習慣了內地的薪酬水平，來港後叫價亦不見得怎樣高！誰想到人才搶回來，竟然是「頂爛市」？「成個香港都搶緊人才」，反而在外來競爭下拖低叫價？

「低學歷藍領工種都有不低月薪」，這是帶有偏見的看法。藍領工時長、工作辛苦，而且部分職業更經常發生工業意外，不是嚴重到地盤涉及人命那種，單是一間譚仔，廚房涉及刀切火燙，樓面面對路濕地滑，已有可能構成危險，這就是人工包括在內的風險。總有聽說過扎鐵日薪二三千，開工20日，月薪已達50k以上，與一個零售銀行分行行長相差無幾。再說些極端例子，英國貨車司機長期人手不足，經驗老到的老師傅，人工隨時拍得住當地的醫生，這對香港人來說是天方夜譚，但不代表在異國不可能發生。雖然自少父母灌輸「畀心機讀書，大個搵多啲錢」的概念，但這從來不是必然的，除非勁到讀神科，或者平平穩穩讀一門需要專業資格的學科，否則一門手藝一門技術，例如水電維修等，往往比讀得書多的白領更易「搵到食」。

「低起薪影響將來轉工叫價」，這是必然的，但這與僱主有關嗎？每個人也有自己的職涯規劃，Fresh Grad如沒有財政負擔，可以安心做全職兒女，直至等到25k的工作出現，這是你個人承擔得起的本錢，其他人只能羨慕與妒忌；但若有財政負擔呢？這就是規劃中需要作出的取捨，一個只有18k的offer放在你眼前，你take抑或不take？Take了將會影響你將來轉工叫價，但不take隨時坐多半年，你的負擔及家境將限制你的選擇。你可以要求提高叫價，但潛在僱主也可以不答允，明買明賣，各不相欠。

聽過不少朋友說，一份工做了六七年，但每年老闆只肯加3%人工，做到心淡，但請認清楚，一間公司可以替僱員加人工，前提是必須賺到更多的錢，若果賺多了錢，但老闆依然不願意與眾同樂，這不是好公司好老闆，請密謀走人，筆者也相信這樣的公司老闆不少；不過若老闆本身也是刻苦經營中，又或本身處於衰弱中的行業，公司本身已賺不了多少錢，加不到人工純粹是商業因素，這與你做了多少年的年資無關。對，香港社會追夢很難，即使有潛質，也不是每個人有本錢做覺得很幸福的微笑劍后。

說回Fresh Grad叫價25k，很老土說句，這沒有對錯，重點是你有多少本錢，本錢包括學術成就、專業資格，也包括財政能力。不少人喜歡用多少人工來評價別人，斷定其成就的高低，這從來都是大錯特錯。不，我不是高尚到用追夢、情操來評價別人，我看的也是錢，只是方法不同。「你搵幾錢一個月？」充其量也只是個需要打工的打工仔，有參考性卻沒有必然性；「你身家有幾多？」是否財務自主、是否不工作也有足夠花費的被動收入，才是評價別人的正確方法。這就是Fresh Grad叫價25k對我帶來的啟示。

羅仕揚