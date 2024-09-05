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恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出

美國就業數據疲軟，市場料本月大幅降息的機會上升，美股隔晚個別發展，今早美期向上，亞股則隨美股下跌，台股、A股逆市上升。雖然摩通唱淡中國股票，不過昨日有傳內地將分兩步下調存量房貸利率，內房上升，內銀下跌，個別內需消費股亦上升。

恒指、國指連跌4日，見近1個月最長跌浪。恒指見兩周低，國指見3周低。北水續流出，大市成交降，恒指波幅亦連續兩日擴大。

恒指今早高開12點，高位升98點，低位跌124點，高低波幅223點，是8月30日後最闊。上升股份比例為29.84%，下跌為28.74%，無升跌為41.4%。

恒指收市跌13點或0.07%，報17444點，大市成交金額849億元，較上日減少12.4%，是9月3日793.15億元成交後最少；國指跌28點或0.46%，報6105點。恒生科技指數收報3487點，升0.14%。

藍籌股成交金額421.29億元，佔大市成交49.62%；科指成份股成交金額179.76億元，佔大市成交21.17%；國指成份股成交金額354.69億元，佔大市成交41.77%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.38%，至92.52億元，佔大市成交10.89%。牛熊證成交金額44.48億元，減少8.93%；窩輪成交金額48.03億元，減少1.85%。

藍籌44隻升，35隻下跌，3隻無升跌。領展（0823）升3.62%，收報37.2元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）除淨，跌6%，收報4.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報121.3元，升3.5%；跌幅最大的是京東（9618）收報104.3元，跌1.42%。

恒指曾升穿20天線(17506.98點)、50天線(17477.37點)。科指曾升穿10天線(3489.4點)，曾跌穿20天線(3469.38點)，受制於50天線(3509.58點)。

北水南下合計淨流出15.9億元，較上日減少57.06%，連續第2日流出，累計流出52.93億元，對上一次連續2日淨流出是7月25日。北水本月累計流入92.65億元，按月減少77.88%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.72%，是9月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.8%。低見17332.49點，是8月21日17232.13點後最低。今日收市報17444.3點，是8月21日後收市新低，當日報17391.01點。連跌4日，累計跌544.77點，對上一次連跌4日是8月6日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月26日。

科指曾升最多0.65%，是9月3日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見3505.65點，是9月3日3534.69點後最高。今日收市報3487.8點，是9月3日後收市新高，當日報3496.49點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月23日。

國指曾跌最多1.11%，是9月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.92%。低見6066.11點，是8月15日5956.91點後最低。今日收市報6105.54點，是8月15日後收市新低，當日報6035.27點。連跌4日，累計跌225.6點，對上一次連跌4日是8月6日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是8月6日。

午後消息股表現

周星馳《大話大話西遊》開鏡 旗下比高集團（8220）一度升兩成半。創52周高，見3.08元，收報2.74元，升11.38%。

碧桂園（2007）據報尋求進一步延長9筆境內債還款期半年。停牌。

中海外（0688）上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%。收報11.8元，升0.34%。

今早及隔晚消息股表現

渣打（2888）、恒生據報亦推按揭現金回贈。渣打收報77.35元，升0.91%。

恒生（0011）收報93.25元，升0.11%。

中銀（2388）收報24.3元，升0.83%。

新秀麗（1910）據報選擇摩通和大摩安排赴美上市。收報18.42元，跌2.85%。

復星旅文（1992）3000萬英鎊悉售Thomas Cook。收報3.37元，無升跌。

匯控（0005）發債集資25億美元。收報67.5元，升0.67%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江南布衣（3306）收報13.64元，升5.74%。

蔚來（9866）收報34.1元，升1.19%。

新地（0016）收報75.15元，升1.9%。

海螺創業（0586）派特別息0.1元人幣。收報5.78元，跌3.18%。

汽車之家（2518）宣布新回購計劃，未來12個月最多回購2億美元。收報51.2元，升5.79%。

萊蒙（3688）向嘉里建設（0683）悉售元朗十八鄉路兩地皮權益，料蝕1.09億元。萊蒙收報0.315元，無升跌。

嘉里建設（0683）收報14.6元，升3.69%。

安踏（2020）今日斥近1億元回購132.3萬股。收報75.5元，升0.67%。

澳洲星億娛樂檢視財務及流動性狀況，周大福企業及遠東發展（0035）有持股。收報1.05元，無升跌。

恒大汽車（0708）旗下恒馳汽車再遭債權人請破產審查。停牌。

智雲健康（9955）：獲5年內地獨家銷售莉芙敏片和施保利通片。收報1.24元，升2.48%。

富力（2777）債權人委任接管人，接管富力內地68間酒店及1幢寫字樓。收報0.76元，無升跌。

英國據報要求匯控（0005）檢討數據處理。收報67.5元，升0.67%。

港鐵（0066）就兩鐵合併承擔費用抵稅安排屢被稅局反對，今申請到高院上訴。收報26.75元，升0.56%。

碧瑤綠色（1397）：未來不會大力投資綠色科技，以應用爲主。收報0.68元，升1.49%。

證監會追究京玖醫療（0648）7名董事及事實董事曹貴子等人違受信責任。停牌。

阿里減持雲音樂（9899）至5%以下。收報96.45元，升1.63%。

阿里（9988）收報79.8元，跌0.37%。

內地據報擬分兩步下調存量房貸利率，減輕銀行壓力。

建行（0939）收報5.36元，跌0.92%。

工行（1398）收報4.21元，跌0.94%。

中行（3988）收報3.39元，跌1.17%。

農行（1288）收報3.48元，跌1.14%。

藍籌內房

中海外（0688）收報11.8元，升0.34%。

龍湖（0960）收報8.59元，升0.12%。

潤地（1109）收報21元，升1.69%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.242元，升2.11%。

綠城中國（3900）收報6.56元，升4.79%。

萬科（2202）收報4.07元，升2.52%。

融創（1918）收報0.98元，升1.03%。

禹洲（1628）收報0.065元，升6.56%。

招商局置地（0978）收報0.235元，升0.86%。

佳兆業（1638）收報0.091元，升7.06%。

新城發展（1030）收報1.59元，升0.63%。

龍光地產（3380）收報0.77元，升1.32%。

世茂集團（0813）收報0.65元，升1.56%。

雅居樂（3383）收報0.42元，升1.2%。

時代中國（1233）收報0.203元，跌1.93%。

奧園（3883）收報0.132元，跌4.35%。

周大福（1929）委任LOEWE前高層范嘉碧為國際業務總經理。見52周低6.03元，收報6.12元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見6.45元，收報6.12元，升15.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1132元，收報1131.7元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.5元，收報1068.1元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1146.05元，收報1146.05元，升0.03%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見166.55元，收報165.8元，升0.36%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1046.9元，收報1046.9元，升0.21%；晶泰科技（2228）創上市新高，見15.36元，收報15.12元，升20%；經發物業（1354）創上市新高，見29元，收報28.8元，升11.63%；廣聯科技（2531）創上市新高，見13.7元，收報13.24元，升1.53%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見28.6元，收報28.4元，升10.51%；人保集團（1339）創52周高，見3.07元，收報3.06元，升3.73%；順誠（0531）創52周高，見0.47元，收報0.465元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.06元，收報1.05元，升12.9%；源宇宙教育（1082）創52周高，見2.24元，收報1.99元，升15.03%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.44元，收報2.36元，升9.77%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.24元，收報3.2元，升2.89%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.07元，收報3.06元，升3.73%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.55元，收報4.52元，升0.22%；天潔環境（1527）創52周高，見1.41元，收報1.41元，無升跌；民商創科（1632）創52周高，見0.365元，收報0.35元，無升跌。

破底股方面

49隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.63元，收報2.69元，跌0.74%；融信中國（3301）低見0.102元，收報0.11元，跌9.09%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.475元，收報0.48元，跌1.03%；呷哺呷哺（0520）低見0.87元，收報0.9元，跌1.1%；有線（1097）低見0.023元，收報0.025元，跌3.85%；星島（1105）低見0.2元，收報0.203元，跌4.69%；太興（6811）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；弘海高新資源（0065）低見0.084元，收報0.086元，跌2.27%；普星能量（0090）低見0.3元，收報0.31元，跌13.89%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.211元，收報0.211元，跌0.94%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；保利置業（0119）低見1.22元，收報1.22元，跌0.81%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；周大福（1929）低見6.03元，收報6.12元，跌0.33%；莎莎國際（0178）低見0.66元，收報0.66元，無升跌；嚐高美（8371）低見1.16元，收報1.2元，跌3.23%；太平洋航運（2343）低見2.01元，收報2.05元，跌1.44%；百度（9888）低見79.05元，收報79.75元，跌1.12%；國藥（1099）低見16.68元，收報16.82元，跌1.41%；新奧（2688）低見47.7元，收報48.25元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，PF GROUP（8221）收報0.036元，升111.76%；龍輝國際控股（1007）收報0.25元，升60.26%；皇冠環球集團（0727）收報0.083元，升48.21%；昇能集團（2459）收報0.78元，升34.48%；新紐科技（9600）收報0.47元，升28.77%；西王置業（2088）收報0.038元，升26.67%；中國三迪（0910）收報0.034元，升25.93%；MINDTELL TECH（8611）平上市低位0.043元，收報0.06元，升25%；中國海洋發展（8047）收報0.026元，升23.81%；天泓文創（8500）收報0.58元，升23.4%；中國投融資（1226）收報0.32元，升23.08%。

下跌異動股，包括，宜明昂科（1541）創上市新低，見4元，收報4.65元，跌39.06%；新豐泰集團（1771）創上市新低，見0.27元，收報0.34元，跌35.85%；中彩網通控股（8071）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；碧生源（0926）收報2.56元，跌26.01%；中國來騎哦（8039）見52周低0.2元，收報0.215元，跌24.56%；信源企業集團（1748）收報4.63元，跌21.66%；聚利寶控股（8527）創上市新低，見0.145元，收報0.146元，跌19.34%；大山教育（9986）見52周低1.05元，收報1.35元，跌19.16%；瑞強集團（8427）收報3.27元，跌18.25%；中國恒天立信國際（0641）收報0.27元，跌18.18%；華大酒店（0201）收報0.068元，跌18.07%。

 

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