moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠譽：房市按息下行壓力料近期續拖累內銀盈利能力

內銀早前完成公布上半年業績，評級機構惠譽發表報告，指出因為零售貸款疲弱、 淨利息收益率收窄，令內銀上半年營業收入下跌2.7%，淨利潤下跌0.4%。內銀第二季淨利息收益率為1.5厘，企穩在與第一季水平，不過惠譽指當局為支持房屋銷售，當局可能會進一步下調貸款市場報價利率（LPR）以壓降貸款成本，判斷目前淨息差是否見底尚為時尚早。房地產市場持續受壓，現存按揭貸款利率或會下調，會在近期繼續拖累內銀盈利能力。

鑑於個人房屋抵押貸款和房地產開發貸款需求仍陷低迷，加上政府着力防範系統性風險及過度借貸，消費情緒疲弱亦拖累零售信貸需求，不過基礎建設、小型企業貸款及綠色貸款持續成長會為信貸增長帶來一定支持。惠譽預期，今年該行評級內銀的貸款增長為9%至10%，略低於去年增速。

資產質量方面，惠譽認為內銀信用狀況足夠緩衝空間抵禦資產質量惡化，在該行有評級的內銀的房地產企業貸款不良率，由去年底降0.3個百分點至4.3%，個人按揭貸款不良率則微升0.1個百分點至0.6%。由於近年來銀行積極處置不良貸款，銀行整體不良貸款率維持穩定

雖然獲利承壓，不過惠譽評級的內銀資本水準與往年基本持平，當中受惠於今年實施的資本新規，降低部分資產類別風險權重的一次性措施。不過若獲利壓力持續積聚，而內部資本生成保持疲弱，銀行面臨的資本壓力將會攀升。該行預期，內銀特別是5間全球系統重要性銀行（即工建農中交），會積極透過發行資本工具補充資本。今年首7個月，內銀發行資本補充工具總額約為1.1萬億元（人民幣，下同），截至7 月底有1.3萬元尚待發行，其中包括為到期工具再融資，以及總損失吸收能力（TLAC）工具。

惠譽預期，隨著2019 年發行的約 5,00 億元永續債和 6300 億元二級資本債券將於 2024 年到期，中期內中資銀行的資本發行需求將居高不下，估計2020年至2022 年期間發行的資本工具，在未來兩至三年內再融資規模平均每年將達到約1.3 萬億元。惠譽授評內銀的年度派息率可能維持在30%左右，因此中期分紅不會對其整體資本水準產生重大影響。

其他報道

恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出

深圳壽司郎前員工爆料：店內長期提供過期變質食物 傳市監局介入調查

美的集團招股價據報較A股最多折讓兩成 集資40億美元

螞蟻集團推出「支小寶」

人行：法定存款準備金率有下降空間

中國據報拘留阿斯利康員工 涉數據收集和藥品進口調查

山姆超市鮮肉月餅疑吃出牙齒 工作人員：管理層已在處理

江西武寧停新建安置房 改以房票或現樓安置 探索商品房現售試點

花旗：預期數碼貨幣的使用料將顯著上升 不限於央行數碼貨幣

A股三大指數小幅高收 滬指終止三連跌

周星馳《大話大話西遊》開鏡 旗下比高集團一度升兩成半

傳馬斯克斥1.5億美元在北京買房

積金局再就匯豐無牌機構薦客事件開罰單 前負責人楊啟德訂牌30個月