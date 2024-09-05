鑑於個人房屋抵押貸款和房地產開發貸款需求仍陷低迷，加上政府着力防範系統性風險及過度借貸，消費情緒疲弱亦拖累零售信貸需求，不過基礎建設、小型企業貸款及綠色貸款持續成長會為信貸增長帶來一定支持。惠譽預期，今年該行評級內銀的貸款增長為9%至10%，略低於去年增速。

資產質量方面，惠譽認為內銀信用狀況足夠緩衝空間抵禦資產質量惡化，在該行有評級的內銀的房地產企業貸款不良率，由去年底降0.3個百分點至4.3%，個人按揭貸款不良率則微升0.1個百分點至0.6%。由於近年來銀行積極處置不良貸款，銀行整體不良貸款率維持穩定

雖然獲利承壓，不過惠譽評級的內銀資本水準與往年基本持平，當中受惠於今年實施的資本新規，降低部分資產類別風險權重的一次性措施。不過若獲利壓力持續積聚，而內部資本生成保持疲弱，銀行面臨的資本壓力將會攀升。該行預期，內銀特別是5間全球系統重要性銀行（即工建農中交），會積極透過發行資本工具補充資本。今年首7個月，內銀發行資本補充工具總額約為1.1萬億元（人民幣，下同），截至7 月底有1.3萬元尚待發行，其中包括為到期工具再融資，以及總損失吸收能力（TLAC）工具。

惠譽預期，隨著2019 年發行的約 5,00 億元永續債和 6300 億元二級資本債券將於 2024 年到期，中期內中資銀行的資本發行需求將居高不下，估計2020年至2022 年期間發行的資本工具，在未來兩至三年內再融資規模平均每年將達到約1.3 萬億元。惠譽授評內銀的年度派息率可能維持在30%左右，因此中期分紅不會對其整體資本水準產生重大影響。

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