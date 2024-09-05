該行指出，本港得天獨厚可受惠於較低的美國利率及中國較高的經濟增長，即使無中國經濟增長，但該行預期美聯儲將於9月17日減息，對於估值處於歷史低位、但一直提供可持續及高股息收益率的本港地產商都是有利的。

大摩又指，相比起零售物業及寫字樓，住宅市場將更直接受惠於美國利率下調，並估計香港銀行同業拆息每下跌100個基點，將令香港發展商平均盈利增加5%。

該行偏好新地（0016）、領展（0823）及九置（1997），因上述公司具定盈利前景，

加上利率下調後有機會帶動派股上升。另外，該行預期恒地（0012）及嘉里建設（0683）亦應受惠。但對新世界發展（0017）、恒隆地產（0101）及希慎（0014）保持審慎態度。

其他報道

恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出

深圳壽司郎前員工爆料：店內長期提供過期變質食物 傳市監局介入調查

美的集團招股價據報較A股最多折讓兩成 集資40億美元

螞蟻集團推出「支小寶」

人行：法定存款準備金率有下降空間

中國據報拘留阿斯利康員工 涉數據收集和藥品進口調查

山姆超市鮮肉月餅疑吃出牙齒 工作人員：管理層已在處理

江西武寧停新建安置房 改以房票或現樓安置 探索商品房現售試點

花旗：預期數碼貨幣的使用料將顯著上升 不限於央行數碼貨幣

A股三大指數小幅高收 滬指終止三連跌

周星馳《大話大話西遊》開鏡 旗下比高集團一度升兩成半

傳馬斯克斥1.5億美元在北京買房

積金局再就匯豐無牌機構薦客事件開罰單 前負責人楊啟德訂牌30個月

標普：內地紓緩LGFV債務措施或未能改善現金流並增債務負擔

港投公司下周五舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇

碧桂園據報尋求進一步延長9筆境內債還款期半年

【有片：埋身擊】美匯回落有利商品貨幣向上 可考慮低位買入投資

中海外上月賣樓185億人幣跌2% 今年首8個月1800億元跌15%

陳茂波：將加強離岸人民幣基礎設施 支持在港發行離岸人民幣債

半日沽空金額減11% 美團沽空增14%

摩羯｜國泰：今日沒有航班取消

恒指半日跌80點 科指跌0.4% 北水連續兩日流出

習近平：未來3年供3600億元人幣信貸額度及援助予非洲

摩羯｜天文台今午6時20分改掛8號波 港股可全日交易