摩根士丹利料美聯儲減息將利好本港樓價，預期2025年在美國下調利率的幫助下，本港樓價將回升5%，而2024年則會下跌8%，較峰值低水30%。
該行指出，本港得天獨厚可受惠於較低的美國利率及中國較高的經濟增長，即使無中國經濟增長，但該行預期美聯儲將於9月17日減息，對於估值處於歷史低位、但一直提供可持續及高股息收益率的本港地產商都是有利的。
大摩又指，相比起零售物業及寫字樓，住宅市場將更直接受惠於美國利率下調，並估計香港銀行同業拆息每下跌100個基點，將令香港發展商平均盈利增加5%。
該行偏好新地（0016）、領展（0823）及九置（1997），因上述公司具定盈利前景，
加上利率下調後有機會帶動派股上升。另外，該行預期恒地（0012）及嘉里建設（0683）亦應受惠。但對新世界發展（0017）、恒隆地產（0101）及希慎（0014）保持審慎態度。
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