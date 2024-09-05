新地主席郭炳聯表示，香港經濟有望在近期錄得溫和增長，新地將貫徹審慎的財務守則，維持出租物業和非地產業務的龐大經常性收入，並善用其高質量的信譽，加快物業發展業務的資產周轉。在不影響質素下會繼續嚴格控制成本。在未來數個年度，其預計整體建築開支將顯著回落。憑藉其財務及營運實力，他相信集團定能安然渡過目前的挑戰。

期內新地的物業發展銷售部門錄得溢利78.5億元，按年減少30.5%；淨租金收入按年增長3%至190億元。公司料，政府收回古洞北/粉嶺北地皮，可收取現金補償19億元，將於2023/24年度入賬；另被收回洪水橋/厦村地皮，將錄得現金補償27億元，預計2024/25年度入賬。在過去一年度，新地在港售樓錄得合約銷售249億元，當中196億元會於2024/25年度入賬。

儘管內地售樓市場充滿挑戰，新地指，年內在內地市場錄得合約銷售達110億元人民幣。截至6月底，其負債率才18.3%。新地還指，正積極研究發行新的點心債券和熊貓債券等其他融資選項。

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