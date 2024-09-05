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貝萊德全球固定收益ETF規模突破1萬億 料市場2030年達6萬億

在全球債券 ETF 市場資產規模達2萬億美元僅一年後，貝萊德安碩iShares宣布旗下固定收益 ETF的總資產規模突破1萬億美元。

年初至今，貝萊德安碩iShares的固定收益 ETF資金流入量達903 億美元，佔市場總流入量的 31% 以上。

貝萊德預期全球債券 ETF 市場資產總值在2030年將達到 6 萬億美元。

對於安碩固定收益 ETF的新里程碑，貝萊德亞太區全球產品解決方案部主管Aarti Angara 表示，「貝萊德自 20 多年前已是固定收益 ETF 的先驅，推動債券市場轉向電子交易。如今，買賣整個債券投資組合都可在彈指之間進行。尤其是在亞洲，債券 ETF在各類投資者中日趨普及，其透明度、便利性、流動性和效率在很大程度上推動了這一轉變。近年來，我們觀察到區內有上百家機構投資者首次使用iShares 固定收益ETF。在應對快速變化的市場動態時，我相信更多投資者將轉向債券 ETF，以調整投資組合。一系列新型債券ETF亦提供了更精確的固定收益敞口，使投資者能夠更靈活的建構投資組合，捕捉新機遇和對冲風險」。

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