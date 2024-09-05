陳紹宗表示，專責小組第二次開會日期暫未議定。被問到轉介個中案是否大多涉及某些行業時，陳紹宗回應指，暫時未有數據提供。

陳紹宗提到，金管局於3月推出支持中小企「九招」後，銀行公會一直與主要商會緊密溝通，接觸不同行業的中小企，而4月起銀工亦與個別銀行定期舉辦研討會，共於50個的不同場面中與各商界組織交流。而上周亦與中華總商會會員舉辦專題講座，亦有與發展局及建造業議會會面，介紹如何落實9項措施，並了解中小企及業界所遇到的問題。

陳紹宗亦稱，銀工於本月亦會與香港中華出入口商會及香港工業總會合作安排兩場研討會。

息口方面，陳紹宗表示，美聯儲將於本月17及18日舉行議息會議，市場預期9月減息幅度0.25厘至0.5厘不等，另料11月及12月再會減息，惟減息預期會隨美國總統大選和投資市場的走勢變動，存在更多不確定性。陳提到，至於香港銀行會不會跟減最優惠利率（P），要視乎宏觀經濟環境、銀行同業拆息走勢、及減P對本港經濟影響的一籃子的因素。

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