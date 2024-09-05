綠城中國（3900）公布，2024年8月份綠城集團自投項目取得銷售2,915套，當月銷售金額約為83億元，較2023年8月的97億元，按年跌14.4%﹔今年8月銷售均價約為每平方米31,067元，按年增10.46%。

綠城中國指，2024年首八個月綠城集團取得合同銷售金額約 1,045億元，較2023年首八個月的1180億元，按年跌11.44%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為740億元，較2023年首八月的權益金額746億元，按年跌0.81%。

綠地中國指，截至2024年8月 31日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約 42億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約26億元。

其他報道

江南布衣全年多賺37% 末期息0.86元

恒大汽車：附屬遭債權人申請破產清算 明日復牌

貝萊德全球固定收益ETF規模突破1萬億 料市場2030年達6萬億

按揭現金回贈｜渣打：回贈水平與市場相若

新地基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24% 料未來數年建築開支顯著回落

【羅仕揚專欄】人工定義不了你的價值，身家才能

OneDegree與Walaa合作社保險公司達成戰略合作協議

信和旗下商場舉辦多個中秋市集及工作坊 奧海城設100倍大巨型大白兔燈籠

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5% 看好新地領展九置

惠譽：房市按息下行壓力料近期續拖累內銀盈利能力

恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出

深圳壽司郎前員工爆料：店內長期提供過期變質食物 傳市監局介入調查

美的集團招股價據報較A股最多折讓兩成 集資40億美元

螞蟻集團推出「支小寶」

人行：法定存款準備金率有下降空間

中國據報拘留阿斯利康員工 涉數據收集和藥品進口調查

山姆超市鮮肉月餅疑吃出牙齒 工作人員：管理層已在處理

江西武寧停新建安置房 改以房票或現樓安置 探索商品房現售試點

花旗：預期數碼貨幣的使用料將顯著上升 不限於央行數碼貨幣

A股三大指數小幅高收 滬指終止三連跌

周星馳《大話大話西遊》開鏡 旗下比高集團一度升兩成半

傳馬斯克斥1.5億美元在北京買房