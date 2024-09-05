碧桂園（2007）公布，今年8月份的合約銷售額34.3億元人民幣（下同），較2023年8月的79.8億元，按年跌57%﹔今年首八個月合約銷售額為327.9億元，較2023年首八個月的合約銷售額1488.1億元，按年跌77.97%。
綠城中國（3900）公布，2024年8月份綠城集團自投項目取得銷售2,915套，當月銷售金額約為83億元，較2023年8月的97億元，按年跌14.4%﹔今年8月銷售均價約為每平方米31,067元，按年增10.46%。
綠城中國指，2024年首八個月綠城集團取得合同銷售金額約 1,045億元，較2023年首八個月的1180億元，按年跌11.44%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為740億元，較2023年首八月的權益金額746億元，按年跌0.81%。
綠地中國指，截至2024年8月 31日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約 42億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約26億元。
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