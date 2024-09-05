moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

碧桂園8月賣樓34億人幣跌57% 綠城合約銷售97億跌14%

碧桂園（2007）公布，今年8月份的合約銷售額34.3億元人民幣（下同），較2023年8月的79.8億元，按年跌57%﹔今年首八個月合約銷售額為327.9億元，較2023年首八個月的合約銷售額1488.1億元，按年跌77.97%。

綠城中國（3900）公布，2024年8月份綠城集團自投項目取得銷售2,915套，當月銷售金額約為83億元，較2023年8月的97億元，按年跌14.4%﹔今年8月銷售均價約為每平方米31,067元，按年增10.46%。

綠城中國指，2024年首八個月綠城集團取得合同銷售金額約 1,045億元，較2023年首八個月的1180億元，按年跌11.44%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為740億元，較2023年首八月的權益金額746億元，按年跌0.81%。

綠地中國指，截至2024年8月 31日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約 42億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約26億元。

其他報道

江南布衣全年多賺37% 末期息0.86元

恒大汽車：附屬遭債權人申請破產清算 明日復牌

貝萊德全球固定收益ETF規模突破1萬億 料市場2030年達6萬億

按揭現金回贈｜渣打：回贈水平與市場相若

新地基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24% 料未來數年建築開支顯著回落

【羅仕揚專欄】人工定義不了你的價值，身家才能

OneDegree與Walaa合作社保險公司達成戰略合作協議

信和旗下商場舉辦多個中秋市集及工作坊 奧海城設100倍大巨型大白兔燈籠

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5% 看好新地領展九置

惠譽：房市按息下行壓力料近期續拖累內銀盈利能力

恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出

深圳壽司郎前員工爆料：店內長期提供過期變質食物 傳市監局介入調查

美的集團招股價據報較A股最多折讓兩成 集資40億美元

螞蟻集團推出「支小寶」

人行：法定存款準備金率有下降空間

中國據報拘留阿斯利康員工 涉數據收集和藥品進口調查

山姆超市鮮肉月餅疑吃出牙齒 工作人員：管理層已在處理

江西武寧停新建安置房 改以房票或現樓安置 探索商品房現售試點

花旗：預期數碼貨幣的使用料將顯著上升 不限於央行數碼貨幣

A股三大指數小幅高收 滬指終止三連跌

周星馳《大話大話西遊》開鏡 旗下比高集團一度升兩成半

傳馬斯克斥1.5億美元在北京買房