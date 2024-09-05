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蔚來次季虧損收窄至51億元人幣 汽車毛利率升至12.2%

蔚來（9866）次季收入按年升98.9%至174.46億元（人民幣，下同），毛利率提高8.7個百分點至9.7%，虧損收窄至51.26億元，去年同期虧損61.22億元。

季內，汽車交付量按年增加143.9%至5.74萬輛、按季升90.9%。汽車銷量按年升118.2%至156.80億，汽車毛利率提高6個百分點至12.2%。

展望第三季，公司預計汽車交付量介乎6.1萬輛至6.3萬輛，按年增10%至13.7%；收入介乎191.09億至196.69億元，按年升0.2%至3.2%。

蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，9月1日旗下樂道品牌105家門店開業，首款車型L60已開始公開展示，預計將於本月內正式上市並開啟交付。他續稱，L60自推出以來便受到市場的廣泛歡迎，期待此新品牌能為公司在大眾市場上佔據有利地位。

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