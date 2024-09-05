金管局指，相當個案包括指銀行提供的資料不夠清晰、要求銀行覆檢信貸審批結果、指銀行審批貸款時間過長，以及要求繼續「還息不還本」或部分還款等支援措施。會上分享了銀行的一些良好做法，包括增加透明度，例如清楚列明所需文件並提供信貸審批結果的考慮因素和覆核安排、提升審批效率，例如理順信貸申請流程，以及客戶體驗，例如按照不同客戶需要提供合適服務。

與會銀行承諾，會安排足夠人手及資源，在一般情況下，銀行會爭取在一個月內完成處理「信貸審批覆核安排」的個案和回覆客戶，過程中以包容態度與客戶保持溝通。

專責小組會議由金管局副總裁阮國恒和銀公主席林慧虹共同主持，與會代表來自金管局、香港銀行公會，和14家活躍於中小企貸款的銀行。是次會議討論了中小企貸款和物業按揭貸款相關事項，包括個別中小企或市民遇到融資困難的個案中的共通情況、工商界反映的意見，以及如何進一步加強銀行和工商業界的溝通。

會議亦討論住宅物業按揭貸款審批流程，與會銀行承諾於收齊申請文件後會在14日内通知客戶貸款的審批結果，提升住宅物業按揭貸款審批流程的透明度、效率及客戶體驗，讓客戶有時間作出合適安排。

其他討論重點包括支持中小企措施，與會銀行表明會確保持續和貫徹執行早前推出的九項支持中小企措施，繼續為中小企持續發展提供所需融資及支持。風險胃納方面，與會銀行表明沒有改變對中小企融資的風險胃納，亦沒有改變信貸審批準則。

小組認同銀行需要維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障。因此，如有個別貸款在提供寬限或重組後拖欠情況仍沒有改善，銀行亦無可避免地需要適當處理，但會確保以包容的態度與客戶溝通。

小組亦討論如何進一步推動銀行支持中小企發展和升級轉型。就此，金管局和銀行業將繼續與工商界更緊密溝通，並在未來兩個月舉辦相關研討會及其他活動，協助中小企善用數據和科技以助提升生產力。有關活動詳情將會適時公布。

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