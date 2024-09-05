公司表示，正積極推進全面重組，努力恢復公司股份在聯交所買賣，而實際可行的情況下盡快完成截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表審核工作尤為重要及關鍵。

但鑒於近期與公司核數師相關的事項及市場信息，羅兵咸永道未能滿足公司對刊發截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表的時間表需求，因此，經考慮公司審核委員會的建議後，董事會認為繼續聘請另一名核數師並在切實可行的情況下盡快完成審核工作乃符合公司及股東、公司的債權人及其他持份者的最佳利益。

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