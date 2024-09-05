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7-11母企據報將向OK便利店母企致函 稱收購要約作價過低

《日經新聞》的消息指，7-11便利店的日本母企Seven & i Holdings（日：3382），將向提出收購建議的Circle K（OK便利店）加拿大母企Alimentation Couche-Tard（加：ATD）致函，告知對方其收購要約提出的收購價格過低，而且這項交易可能違反競爭法的擔憂依然存在。

《日經新聞》指出，Seven & i 顯然認為建議的收購價格低於其公司的實際價值，而相關收購的討論仍將繼續進行。Seven & i 此前成立了委員會負責審查收購提案。在收到有關審查程序的報告後，Seven & i 的董事會決定最早於周五向 Couche-Tard 致函，要求對方檢討收購價格。

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