《日經新聞》指出，Seven & i 顯然認為建議的收購價格低於其公司的實際價值，而相關收購的討論仍將繼續進行。Seven & i 此前成立了委員會負責審查收購提案。在收到有關審查程序的報告後，Seven & i 的董事會決定最早於周五向 Couche-Tard 致函，要求對方檢討收購價格。

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