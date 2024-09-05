此外，內地企業對綠色融資方案的認知仍然較低，約47至56%受訪者表示並不熟悉各種綠色融資方案，但71%受訪者稱願意更廣泛地利用綠色融資渠道，包括綠色貸款和綠色債券，同時減少倚賴傳統的融資選項。同時，99%的受訪內地企業表示，將在未來三年致力可持續發展投資，而香港是內地企業獲取相關專業服務的首選平台。

香港貿發局研究總監范婉兒指出，內地在新能源的發展、新能源汽車及低空經濟均有創新的方案，對減碳排放及環境有正面的作用，許多「一帶一路」沿線國家對內地有關的創新方案表示認同，「一帶一路」的沿線國家亦相當希望可以借鑑中國的相關經驗。此外，香港政府對發行可持續債券有明確資助，首次發行更可補貼50％發行費用，令許多國家都有興趣到港發債。不過其未必清楚香港相關資助，包括東盟及中東國家，都首要工作是要讓更多國家清楚香港提供的政策優惠。

為進一步推廣「一帶一路」市場的綠色機遇，港府及貿發局將於9月11日至12日舉辦第九屆「一帶一路高峰論壇」，匯聚多位綠色及環境、社會和管治（ESG）專家，促進綠色發展與可持續融資的交流和合作，展示香港綠色產業的力量。

是次研究由香港貿發局及 ACCA 聯合進行，共訪問了 283 家企業，了解其中期可持續發展目標。報告涵蓋與主要行業代表的深度訪談，評估內地企業如何積極配合中央政府的環保政策目標，實現可持續發展的進程，以及探索綠色融資的可行性。

其他報道

摩羯｜港交所：收市後交易時段暫停

7-11母企據報將向OK便利店母企致函 稱收購要約作價過低

碧桂園：羅兵咸辭任核數師 改聘中匯安達

希瑪醫療未來1年擬斥最多1億元回購

金管局：共收70宗中小企及按揭貸款相關查詢及意見反映

蔚來次季虧損收窄至51億元人幣 汽車毛利率升至12.2%

綠城中國11億向三井不動產收購南通創宇置業四成股權

傳馬斯克1.5億美元購北京空中四合院 特斯拉：假消息

銀公陳紹宗：已有中小企融資困難個案轉介予專責小組

碧桂園8月賣樓34億人幣跌57% 綠城合約銷售97億跌14%

惠理獲葉維義、謝清海增持

江南布衣全年多賺37% 末期息0.86元

恒大汽車：附屬遭債權人申請破產清算 明日復牌

貝萊德全球固定收益ETF規模突破1萬億 料市場2030年達6萬億

按揭現金回贈｜渣打：回贈水平與市場相若

新地基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24% 料未來數年建築開支顯著回落

【羅仕揚專欄】人工定義不了你的價值，身家才能

OneDegree與Walaa合作社保險公司達成戰略合作協議

信和旗下商場舉辦多個中秋市集及工作坊 奧海城設100倍大巨型大白兔燈籠

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5% 看好新地領展九置

惠譽：房市按息下行壓力料近期續拖累內銀盈利能力

恒指見兩周低 收市跌13點 連跌4日 一個月最長 北水第2日流出