香港貿發局及特許公認會計師公會（ACCA）今日聯合發表《把握中國可持續發展投資機遇》研究報告。調查結果顯示，82%受訪者認為可持續投資的成本壓力是一大挑戰，因短期內未必能取得理想回報。許多受訪者有意探索綠色融資渠道，但未必十分熟悉如何善用這些渠道，約70%受訪企業表示正考慮利用綠色融資渠道，以滿足未來的財務需求。
此外，內地企業對綠色融資方案的認知仍然較低，約47至56%受訪者表示並不熟悉各種綠色融資方案，但71%受訪者稱願意更廣泛地利用綠色融資渠道，包括綠色貸款和綠色債券，同時減少倚賴傳統的融資選項。同時，99%的受訪內地企業表示，將在未來三年致力可持續發展投資，而香港是內地企業獲取相關專業服務的首選平台。
香港貿發局研究總監范婉兒指出，內地在新能源的發展、新能源汽車及低空經濟均有創新的方案，對減碳排放及環境有正面的作用，許多「一帶一路」沿線國家對內地有關的創新方案表示認同，「一帶一路」的沿線國家亦相當希望可以借鑑中國的相關經驗。此外，香港政府對發行可持續債券有明確資助，首次發行更可補貼50％發行費用，令許多國家都有興趣到港發債。不過其未必清楚香港相關資助，包括東盟及中東國家，都首要工作是要讓更多國家清楚香港提供的政策優惠。
為進一步推廣「一帶一路」市場的綠色機遇，港府及貿發局將於9月11日至12日舉辦第九屆「一帶一路高峰論壇」，匯聚多位綠色及環境、社會和管治（ESG）專家，促進綠色發展與可持續融資的交流和合作，展示香港綠色產業的力量。
是次研究由香港貿發局及 ACCA 聯合進行，共訪問了 283 家企業，了解其中期可持續發展目標。報告涵蓋與主要行業代表的深度訪談，評估內地企業如何積極配合中央政府的環保政策目標，實現可持續發展的進程，以及探索綠色融資的可行性。
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