消息指，近四成需要跟進個案，屬於客戶期望與銀行在審慎風險管理原則下，可以提供的安排之間的落差。例子包括已經持續拖欠還款等申請人的信貸條件，或有關有業權問題等物業狀況未能符合銀行風險管理措施的要求，而銀行需要維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障，因此銀行未能按照客戶意願批出貸款或提供寬免措施。

其他大約六成需要跟進個案，則是銀行處理客戶融資和貸款申請時出現執行問題，例如銀行與客戶溝通時不夠清晰或未有適切處理客戶和準客戶的要求及意見，和貸款審批時間過長等。

按涉及貸款種類，約七成需要跟進個案涉及中小企融資，三成涉及物業按揭貸款，當局於8月29日收到由地產代理商會轉介的10宗物業按揭相關的個案，並已與相關銀行完成有關跟進工作。當中有6宗是與銀行執行客戶要求或銀行與客戶溝通有關，有關個案在考慮補充資料後已獲得銀行批出貸款，另外4宗則是因為銀行需要維持一貫有效的風險管理而未能完全滿足客戶的貸款要求。

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