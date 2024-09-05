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國泰君安及海通證券擬合併 總市值邊近3000億

國泰君安（2611）及海通證券（6837）兩大證券集團連同其所屬多間同系公司，昨晚先後發表公告預告將於今日起將各自的A股及H股停牌。兩大證券集團昨日簽訂具法律約束力之合作協議，以吸收及換股方式將兩者合併。根據安排，國泰君安將以其發行的A、H股，給予海通證券的A、H股股東，同時亦會在A股市場配售集資。在正式宣布合併前，兩者將須事先取得有權監管機構的同意或批准。該擬議合併需提交雙方各自董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

兩大證券集團預計暫停買賣時間不超過25個A股交易日。同時，國泰君安旗下國泰君安國際（1788）及海通證券旗下海通恒信（1905）均另發公告，由於各自所屬母公司擬進行重大交易，並對他們構成內幕消息，因此亦會於今日起將股份暫停買賣。現時國泰君安及海通證券的A、H股以港元計，市值分別達到1551.06億元及1384.22億元，兩者合併市值高達2935.28億元。另由於控股公司合併，按例或要對上市子公司作技術收購，現時按海通恒信及國泰君安國際市值分別達48.67億元及58.28億元，加起來涉及市值亦達106.95億元。

 