立法會議員狄志遠今早於商台節目引述政務司司長陳國基發給議員的訊息中稱，下午1時改發3號風球。

根據港交所的極端天氣安排，如在中午12:00後始解除信號，則全日停止交易。

新的惡劣天氣交易安排將於9月23日起生效，屆時將繼續交易，因此，摩羯好大機會是現有惡劣天氣交易安排下最後一個颱風。

【天文台風暴消息(09:45 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時85、62及62公里，最高陣風分別超過每小時116、89及75公里。

【天文台風暴消息(09:15 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【天文台風暴消息(08:45 更新)】

過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午十二時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時88、69及62公里，最高陣風分別超過每小時122、85及80公里。

【天文台風暴消息(07:45 更新)】

過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午十二時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、大美督及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時98、66及60公里，最高陣風分別超過每小時120、83及81公里。