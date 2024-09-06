立法會議員狄志遠今早於商台節目引述政務司司長陳國基發給議員的訊息中稱，下午1時改發3號風球。天文台其後表示，下午12時40分改發三號強風信號。

根據港交所的極端天氣安排，如在中午12:00後始解除信號，則全日停止交易。

新的惡劣天氣交易安排將於9月23日起生效，屆時將繼續交易，因此，摩羯好大機會是現有惡劣天氣交易安排下最後一個颱風。

【天文台風暴消息(16:45 更新)】

摩羯已在海南島文昌市附近登陸，並繼續遠離香港。本港風力正逐步減弱，但高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。當摩羯對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或強烈季候風信號。

而與摩羯相關的雨帶今日及明日初時仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，初時雨勢有時頗大及有猛烈陣風。

海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時81、55及54公里，最高陣風分別超過每小時110、70及64公里。

【天文台風暴消息(13:45 更新)】

摩羯繼續遠離香港，本港風力正逐步減弱，但離岸及高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。

當摩羯對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或強烈季候風信號。

海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時77、53及51公里，最高陣風分別超過每小時96、72及61公里。

【天文台風暴消息(12:45 更新)】

摩羯繼續遠離香港，本港風力正逐步減弱，但離岸及高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。

當摩羯對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或強烈季候風信號。

海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、71及59公里，最高陣風分別超過每小時102、95及80公里。

【天文台風暴消息(12:40 更新)】

三號強風信號在下午12時40分發出，取代八號東北烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【天文台風暴消息(11:45 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時80、69及56公里，最高陣風分別超過每小時103、89及73公里。

【天文台風暴消息(10:45 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時78、66及59公里，最高陣風分別超過每小時101、80及75公里。

【天文台風暴消息(09:45 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時85、62及62公里，最高陣風分別超過每小時116、89及75公里。

【天文台風暴消息(09:15 更新)】

過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【天文台風暴消息(08:45 更新)】

過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午十二時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時88、69及62公里，最高陣風分別超過每小時122、85及80公里。

【天文台風暴消息(07:45 更新)】

過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午十二時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、大美督及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時98、66及60公里，最高陣風分別超過每小時120、83及81公里。