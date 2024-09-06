ADP數據顯示8月美國企業新增就業人數降至三年來最低，弱於所有經濟學家預期，進一步證明勞動力市場正在降溫市場翹首等待周五的非農就業報告。8月美國服務業連續第二個月增長和緩，積壓訂單指標創一年來最大降幅。美國財長耶倫表示，美國就業市場依然健康，消費和投資支出「非常穩健」。個股方面，英偉達股價上漲，此前美國銀行分析師表示最近的暴跌創造了買入機會。Tesla股價上漲，該公司預計2025年一季度在中國和歐洲提供全自動駕駛(FSD)。

道瓊斯工業平均指數收跌219點，跌幅0.54%，報40755點。標普500指數收跌16點，跌幅0.31%，報5503點。納斯達克綜合指數收漲43點，或0.26%，報17127點。

聯合健康跌1.44%，報595.49美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而Amazon，升2.63%，報177.89元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.38元，升0.69%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報157.24元，升0.5%，亞馬遜(美：AMZN)收市報177.89元，升2.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報516.86元，升0.8%，英偉達(美：NVDA)收市報107.21元，升0.94%，微軟(美：MSFT)收市報408.39元，跌0.12%，Tesla (美：TSLA)收市報230.17元，升4.9%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報512點。德國DAX指數收跌0.09%，報18576點；法國CAC 40指數跌0.93%，報7431點；英國富時100指數收跌0.34%，報8241點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.88%，報5605點。

美國2年期債息曾跌最多1.15%，是9月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.88%。低見3.7106厘，是8月5日3.6498厘後最低。收市報3.7435厘，是2022年9月12日後收市新低，當日報3.5714厘。連跌3日，累計跌0.1731厘，對上一次連跌3日是8月1日。

美國10年期債息曾跌最多0.95%，是9月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見3.7194厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.7269厘，是2023年6月28日後收市新低，當日報3.7078厘。連跌3日，累計跌0.1766厘，對上一次連跌3日是8月20日。

美2年期10年期債息曾扭轉倒掛情況，轉為正數，高見1.532基點，是2022年7月5日3.655基點後最高。曾倒掛2.636基點，是9月4日4.897點後最闊。收市報1.865基點，是9月3日後收市最闊，當日報3.413基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾見135.775基點，是8月27日138.063基點後最闊。收市報134.691基點，是8月21日後收市最闊，當日報135.345基點。連續3日擴闊，累計12.828基點，對上一次連續3日是8月13日。

金龍指數曾升最多1.28%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為1.87%。高見5627.21點，是8月30日5645.05點後最高。收市報5605.07點，是8月30日後收市新高，當日報5608.3點。

道指曾跌最多1.11%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.89%。低見40519.08點，是8月16日40453.58點後最低。收市報40755.75點，是8月22日後收市新低，當日報40712.78點。

標指曾跌最多0.72%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見5480.54點，是8月14日5415.91點後最低。收市報5503.41點，是8月14日後收市新低，當日報5455.21點。連跌3日，累計跌144.99點，對上一次連跌3日是8月5日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.24%，是8月29日後最大升幅，當日升幅為1.33%。高見17295.58點，是9月3日17585.45點後最高。收市報17127.66點，是9月3日後收市新高，當日報17136.3點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月16日。

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