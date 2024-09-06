此外，針對司機詬病的收費規則複雜、收費種類繁多、「套娃式收費」等投訴高發區，快狗打車宣布「瘦身行動」，將抽佣規則大幅簡化。自9月15日起，快狗打車廣州地區僅保留10%和5%（需購買會員費）兩檔抽佣率，供不同工作模式的司機自主選擇。

協商會上，多名司機代表還就運價走低、客戶運費拖欠、貨車限行、車身廣告、靈活就業司機購買社保等問題闡述了看法，平台方也作出了回應。對部分平台無法解決的難題，快狗打車表示將向上級工會和相關政府部門反映。

快狗打車廣州工會主席謝曉麗指，今年以來，由於多種因素疊加，運價持續走低，司機收入均有不同程度的下滑。雖然運價下降這一宏觀因素平台無法左右，但通過下調抽佣率，希望能和司機師傅們共同承擔運價走低的損失。快狗打車將積極探索抽佣與運價的聯動機制。

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