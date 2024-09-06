繼今年3月及7月快狗打車（2246）北京及天津地區將抽佣率下調至10%後，據內媒報道，快狗打車廣州工會9月5日在司機協商會上宣佈，將把最高抽佣率從16%下調至10%，下調將會在9月15日前完成，最高抽佣率10%承諾至少保持一年不變，在運價未明顯回升之前，將不考慮上調。
此外，針對司機詬病的收費規則複雜、收費種類繁多、「套娃式收費」等投訴高發區，快狗打車宣布「瘦身行動」，將抽佣規則大幅簡化。自9月15日起，快狗打車廣州地區僅保留10%和5%（需購買會員費）兩檔抽佣率，供不同工作模式的司機自主選擇。
協商會上，多名司機代表還就運價走低、客戶運費拖欠、貨車限行、車身廣告、靈活就業司機購買社保等問題闡述了看法，平台方也作出了回應。對部分平台無法解決的難題，快狗打車表示將向上級工會和相關政府部門反映。
快狗打車廣州工會主席謝曉麗指，今年以來，由於多種因素疊加，運價持續走低，司機收入均有不同程度的下滑。雖然運價下降這一宏觀因素平台無法左右，但通過下調抽佣率，希望能和司機師傅們共同承擔運價走低的損失。快狗打車將積極探索抽佣與運價的聯動機制。
其他報道
施永青：內地仍不接受投資房產 倡肯定以房產儲存財富是正當行為
黃家和料國慶黃金周生意按年跌一成 部分食肆不願再提供節慶優惠
特朗普：若當選將成立由馬斯克領導的政府效率委員會 馬斯克：期待為美服務