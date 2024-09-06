騰訊全新推出AI Infra品牌、運算、儲存和網絡解決方案「騰訊雲智算」，通過改善基礎設施，助企業更有效開發和訓練大模型。同時，基於混合專家（MoE）架構，騰訊首次發布「騰訊混元Turbo」模型，與上一代混元模型相比，其推理效率提升了一倍，而推理成本則降低50%。混元專有基礎模型已整合至超過700個騰訊內部產品，超過一半的騰訊程式設計師運用混元大模型AI代碼助手，編碼所需時間平均縮短40%。

國際市場方面，騰訊雲國際在海外市場推出掌紋驗證技術及相應的生態計劃，以推動AI智能驗證的廣泛安全應用。騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，騰訊雲掌紋驗證解決方案現已在全球設立試點，並獲多個企業包括印尼流動互聯網供應商Telkomsel廣泛使用，涵蓋支付系統及安全存取管理等多方面應用。

騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，許多企業正尋求商業模式上的突破，藉數碼化提升效率，把握新興趨勢帶來的機遇，積極擴展全球市場，展開增長及創新的新階段。

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