同時，優化上海金融國資布局，國泰君安、海通證券同為上海國資委旗下券商，今次交易助於優化上海金融國資布局。此前該行已發表報告指，分析總結當下券商併購重組的四大思路：解決同業競爭、區域特色券商做大做強訴求、 國資整合民營券商、同一實際控制人旗下券商整合，重申看好券商板塊，重點看好同一實控人旗下券商整合預期！

該行對於雙方合併後預期，由規模方面，以2024年上半年資料計算，若併購落地，「國泰君安+海通證券」總資產/歸母淨資產規模將達近1.62萬億元 /3311 億元，將超越中信證券成為行業第一。

業績方面，以2024年上半年資料計算，「國泰君安 +海通證券」合併後營業收入 259 億元，較中信證券少14%；淨利潤 60 億元，較中信證券多44%。近幾年海通證券由於境外子公司、融租租賃子公司等計提較多減值，拖累業績， 2021 年國君及海通收入的淨利潤合併遠超行業龍一中信證券，期待後續兩者合併落地後業績提升。

同時，該行認為合併將助海通解決當前公司國際業務和投行業務資產品質面臨較大風險，此次整合有望化解存量資產風險並盤活資產回報。此外海通證券當前未獲得場外期權一級交易商牌照，整合後或將在未來重資產業務非方向性轉型方面獲得更大業務 增量。對國泰君安方面，則整合有望提升整體業績水準、資產水準及業務排名，投行方面及客戶資源方面或迎明顯補充。關注後續兩者合併後資管業務方面「一參一控一牌」准入限制。

申萬宏源指，券商併購整合大幕或已打開，後續建議重點關注同一實際控制人旗下券商整合可能性。「國聯+民生」、「浙商+國都」、「西部+國融」、「國信+萬和」均在推進 中，認為資本市場改革及並購重組，尤其是大型券商間，仍然是 2024 年證券業投 資兩條主線，推薦有望受益於資本市場改革的標的，包括中國銀河、國泰君安、東方證券、 中信證券、華泰證券；有望受益於並購重組的標的則包括浙商證券、國聯證券。

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