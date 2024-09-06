報道指近日，市場上關於存量房貸利率下調的傳聞再起，引發廣泛關注。業內人士認為，當前存量房貸利率下調的可能性與必要性俱在，且有兩種可能的實施路徑，一是「重定價」，即存量按揭借款人與原貸款銀行內部置換或重新協商房貸利率；二是「轉抵押」，即藉款人將現有抵押貸款轉入其他銀行，並按照最新貸款要素重新簽訂抵押合約。

專家表示，存量房貸利率下調，將為借款人節省利息支出，有助於擴大消費和投資，同時穩定房屋消費預期。不過，對銀行業而言，目前淨利差壓力較大，若貸款利率持續調降，將導致息差維穩面臨嚴峻挑戰。

中指研究院數據顯示，截至8月末，多個城市新發放的首套房屋貸款利率已降至3.2%左右。更有廣州、蘇州等地區銀行為吸引客戶，首套房貸利率最低降至「2字頭」。然而，與新增房貸相比，目前存量房貸利率普遍在4%以上，處於較高水平

不過報道亦提到，針對近日存量房貸減息及「轉房」傳聞，記者採訪多家銀行相關負責人，他們均表示尚未接獲相關通知。

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