另外，瑞銀指互聯網行業利潤率上行趨勢不變，但有自下而上驅動因素的優質互聯網股，與同業的差異更為明顯。由於宏觀有挑戰，互聯網公司今年第二季營收增長溫和，但營運效率改善推動盈利增長持續上升。宏觀挑戰未減下，該行建議對互聯網採取精選策略，以建置增長股配置，把握盈利進一步修正和估值從當前低迷水準上調的潛在機會。整體大盤表現，投資者應聚焦在個股的超額收益機會。

歐盟與美國對內地電動車設置關稅貿易壁壘，瑞銀預料其他國家也將跟進，宏觀環境及競爭加劇之外，電動車銷售下半年還將面臨不利的基期效應。短期內，這將令利潤率承壓，並使得虧損電動車整車廠轉虧為盈的期待再受打擊。在出口負面因素和內需疲弱，下半年電動車銷售料將放緩。

人民幣匯率方面，瑞銀將今年底預期上調0.05至7.3，明年3月預期上調0.2至7.2，明年6月和9月底保持在7.2。市場增加反映美國減息預期，提振人民幣匯率，不過內地基本因素沒有太大變化，投資資金和外國直接投資流入依然偏弱，而近期中資公司對美元的需求創下歷史新高，目前推出的政策措施不足以應對經濟增長的下行風險，投資者對中國資產的情緒已頗為負面，內地經濟面臨的壓力亦難以在短期內見到好轉，因此瑞銀認為還需加大政策支持並放寬貨幣政策。

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