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WeChat Pay HK用戶久久公益節捐1元 騰訊慈善基金額外捐1元

騰訊控股（0700）將年度慈善盛事「99公益日」今年升級為「久久公益節」，希望把公益融入日常生活，故WeChat Pay HK用戶於本月1日至10日活動期間所作愛心捐贈，將由騰訊公益慈善基金會按照1比1比例進行配捐，即用戶每捐出1元，該慈善基金將額外捐出1元。該慈善基金參與「久久公益節」配捐的所有公益項目可獲配捐總額上限為200萬元。

WeChat Pay HK用戶只需進入「慈善」頁面，即可向各慈善機構的不同公益項目進行捐款，而參與配捐活動的28家社福機構包括公益金、保良局、樂施會、善導會及協康會等等；公益項目亦涵蓋不同範疇，包括醫療、教育、老人及青少年服務等。

為鼓勵用戶傳播慈善力量，WeChat Pay HK更特別推出「久久公益節」限定利是封，以小紅花為設計主題。活動期間，用戶如欲派發電子利是，即可選擇這些限定利是封。親友收到利是後，往下拉即可進入「慈善」頁面，參與「久久公益節」活動，一起做善事。

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