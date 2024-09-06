WeChat Pay HK用戶只需進入「慈善」頁面，即可向各慈善機構的不同公益項目進行捐款，而參與配捐活動的28家社福機構包括公益金、保良局、樂施會、善導會及協康會等等；公益項目亦涵蓋不同範疇，包括醫療、教育、老人及青少年服務等。

為鼓勵用戶傳播慈善力量，WeChat Pay HK更特別推出「久久公益節」限定利是封，以小紅花為設計主題。活動期間，用戶如欲派發電子利是，即可選擇這些限定利是封。親友收到利是後，往下拉即可進入「慈善」頁面，參與「久久公益節」活動，一起做善事。

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