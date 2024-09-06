金融管理專員根據《銀行業條例》，暫時中止恒生銀行（0011）客戶關係經理李碩騰，由今年9月4日起至2025年6月3日止的9個月，載於金管局根據上述條例所備存的紀錄冊中的所有有關資料。因李曾於去年3月複印一名客戶於定期存款申請表上的簽名，試圖欺騙其任職銀行相信該表格為由該客戶簽署。
於去年3月，李碩騰和另一職員與客戶會面，以檢視其保險計劃，其後該客戶指示以優惠利率敍造一筆定存，並在表格上簽署，據職員憶述，他與客戶所簽署的表格是單張雙面列印。當日稍後時間，惟交櫃檯職員時被發現簽名疑似為複印版本，而李所遞交的表格是兩張單面列印所組成的，職員亦同時聯絡分行經理。
據李碩騰向銀行提供書面陳述，表示有關客戶所簽署的表格上的交易金額不正確，他曾嘗試聯絡該客戶但未果，同時亦被告知，若客戶當天無法重簽表格，將無法以優惠利率敍造定存。於書面陳述中，李承認為一時方便， 複印了表格上附客戶簽名的一頁，並表示對自己的錯誤行為感到悔意。
但於金管局調查期間，李碩騰推翻他向銀行所作的陳述，並聲稱對此事沒有記憶，同時將責任推卸給其他職員，並聲稱他的書面陳述為於壓力下所作出。
金管局指，經考慮《證券及期貨條例》，以及證券及期貨事務監察委員會所發出的《適當人選的指引》後，金融管理專員認為李碩騰並非作為有關人士的適當人選。
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，金管局注意到近期涉及偽造客戶簽名的執法個案數量呈上升趨勢，當局正與銀行公會合作，提醒銀行須透過定期培訓，在其銷售團隊建立堅實的合規文化。
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