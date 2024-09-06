國際評級機構標普發布，將萬科（2202）長期發行人信用評級由「BB+」降至「BB-」，評級展望為「負面」，並將其附屬公司萬科置業香港的長期發行人信用評級由「BB」降至「B+」，優先無抵押票據的發行評級由「BB」降至「B+」。該行指降評是反映其預期萬科合約銷售在未來12個月將進一步下降，若未能執行資產處置及透過抵押資產向銀行獲取債務再融資，其流動性將減弱。
標普指出，該行預期萬科2024年的合約銷售將下跌35%至2450億元人民幣，2025年再跌18%至2010億元人民幣，主要受累於持續疲弱的中國房地產市場。同時，萬科克制拿地亦將削弱其未來一至兩年銷售表現及市場地位，在今年首七個月萬科僅獲取七個項目，應佔土地金額28億元，較2023年獲取40個項目及應佔土地金額530億元下降。
該行預期，萬科2024年的利潤率將持續受壓，但2025-2026年將溫和改善，並預測其整體毛利率將由2023年的15.2%下跌至2024年的9.8%，並在2025年及2026年分別溫和回復至11.5%及12.5%水平。而公司2024年上半年的毛利率僅8.12%，遠低於該行此前預測。由於在2022年前獲取的項目成本高，將令萬科2024至2025年利潤持續受壓。
該行又預期，由於營運現金流（FFO）減少及短債到期增加，將令萬科流動性減弱，相信公司將要持續處置非核心資產，精簡業務及維持鞏固的銀行關係，以管理其流動資金。
其他報道
WeChat Pay HK用戶久久公益節捐1元 騰訊慈善基金額外捐1元
騰訊升級AI模型及全球解決方案 掌紋驗證技術已在全球設立試點
螞蟻數科：過去一年客戶量增35% 冀未來海外業務貢獻兩成收入