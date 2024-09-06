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「恒生香港上市生物科技指數」改名「恒生生物科技指數」 年底生效

恒指公司宣布，「恒生香港上市生物科技指數」之名稱將變更為「恒生生物科技指數」，指數報價代號維持不變。

另外，該指數的最新及所有歷史指數數值將乘以10 倍。指數名稱變更及指數數值調整將於2024 年12月9日（星期一）生效。

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