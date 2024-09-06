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中國人保董事長王廷科呈辭 昨日起生效

中國人保（1339）公布，董事會收到王廷科的辭呈。王廷科因工作需要，辭去公司執行董事、董事長及董事會戰略與投資委員會主任委員等職務。該辭任自2024年9月5日起生效。

王廷科已確認其與公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知公司股東。

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