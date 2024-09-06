王廷科已確認其與公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知公司股東。

其他報道

廣汽8月銷量跌25%至15萬輛 新能源車減24%

華興資本委控股股東包凡妻子許彥清任非執行董事

中證監延長離職人員入股禁止期 最長延至十年

「恒生香港上市生物科技指數」改名「恒生生物科技指數」 年底生效

華興資本停牌逾17個月 滿足指引申請下周一復牌

BOSS直聘母企看準科技回購約81.6萬股A類普通股

標普降萬科長期發行人信用評級至「BB-」 展望為「負面」

恒生前RM李碩騰被釘牌九個月 因偽造客戶定存表格簽名

摩羯｜天文台：三號強風信號將維持一段時間

上海同意新加坡羅兵咸在內地臨時執行審計業務

WeChat Pay HK用戶久久公益節捐1元 騰訊慈善基金額外捐1元

瑞銀：建議增加防守性中資股票 人民幣年底料見回落至7.3

證監會向金利豐證券發出限制通知書 凍結某上市董事帳戶

Tiffany 據報擬大削上海旗艦店規模

標普將萬科評級下調至「BB-」

南非：比亞迪投資磋商正取得進展

瑞銀：明年科企資本開支料高於市場預期 近期調整提供入場機會

中證報：房貨利率下調 以「重定價」、「轉抵押」呼聲最高

荷蘭新例要ASML申出口許可 ASML：不影響財務前景

日圓升值至1個月最強

小米雷軍：將加大在非洲投資

周大福人壽：上半年首年年化新保費按年升33%

申萬宏源：國君海通併購是證券行業史上最大一次重組

滬指午後跌幅加劇 全周跌2.7%