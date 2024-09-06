匯聚科技（1729）公布，公司昨（5日）與控股股東立訊精密（下稱合營企業伙伴）於新加坡成立合營企業Time Interconnect Singapore Pte. Ltd. 。合營企業由公司持有49%及由合營企業夥伴持有51%。
公司指，與合營企業夥伴已按其各自於合營企業股本的權益比例分別以現金出資19.6萬美元（相當於約150萬港元)及 20.4萬美元(相當於約160萬港元)。於公告日期（6日），預期集團毋須就合營企業作出進一步資本出資承諾。該合營企業將於集團綜合財務報表中以關聯公司的投資入賬。
匯聚科技指，就成立合營企業的理由及裨益指，目前集團的主要業務主要位於中國及香港。經考慮全球各國的地緣政治關係日益複雜，集團正積極尋求各類投資機遇，將其業務分散至其他國家，為了在難以預計的全球環境中紓緩商業風險及增強韌性。與立訊精密工業成立合營企業讓集團得以充份利用立訊精密工業的資源、網絡及知識，於海外市場識別適合的商機。董事預期，成立合營企業將有助集團打進新的海外市場，促進其客戶網絡的擴張，並與集團現有業務創造協同效應。
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