在創科及投資方面，香港投資管理有限公司將主辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，匯聚前沿科企代表和創投基金高層管理人員，從科企的創業者和投資者的角度，探討如何構建更完備的籌融資生態圈以促進本港創科創業生態圈的蓬勃發展。

香港未來幾個月舉辦的盛事和大型活動，涵蓋體育、文化藝術，以至美酒佳餚等，這些活動將配合一連串的國際商務會議，讓商務旅客在訪港期間有更豐富的行程和節目選擇，在港多留幾天，並帶同家人一起到來遊玩。

本港今年舉辦的盛事和大型活動，預料可為本港帶來更多消費，創造更大經濟價值。未來我們會進一步加強活動的宣傳和推廣，更好協調發揮大型盛事之間的協同效益，讓活動帶來的人流和消費可以更廣泛地讓全港受益。

他又提到，上周到訪澳洲墨爾本和悉尼，與當地金融、工商及創科界領袖會面交流，積極推廣香港和粵港澳大灣區的優勢。透過不同的會面、圓桌會議和答問環節，除了增進彼此更深入的了解外，亦開拓了更多潛在的合作機會。

訪問期間，他分別與多間生命健康、醫藥科技、金融科技和綠色能源等範疇的科企交流，它們技術水平前沿且甚具發展潛力。但要把業務進一步發展，它們都需要更廣闊的應用場景、更龐大的市場，以及更好的籌融資平台。

香港是國際金融中心，並正大力建設國際創科中心，加上是聯通大灣區、內地，以至整個亞洲區的雙向門戶，令它們對來港發展深感興趣。不少有此意向的生命健康和醫藥企業，都向他提出十分具體的問題，希望加深對香港的認識。

陳茂波指，已向他們介紹了香港和大灣區兄弟城市在創科方面的相對優勢和合作機制，以至未來各種生產要素的跨境流動和創科園區的合作等，並宣傳香港在搶企業、引人才方面的政策、措施和進展。其中，在河套港深科技創新合作區發展面向大灣區和國際市場的臨床試驗設施和服務，並逐步建立藥品藥械的「第一層審批」制度等，大大增加了當地醫療科技公司到港發展的興趣。

他又邀請這些企業到港參加不同主題的會議、展覽和其他活動，有從事金融科技的朋友表示會組代表團參加十月底在港舉行的香港金融科技周。