據通知，設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。試點地區商務、衛生健康、人類遺傳資源、藥品監督管理主管部門要按照職責分工，加大政策宣傳力度，主動對接有意願的外商投資企業並加強服務。

同時，要加強部門間會商，並在各自職責範圍內依法對試點企業實施監督管理，及時識別、有效防範風險，扎實推進生物技術和獨資醫院領域擴大開放試點工作，確保試點工作取得實效。

另自通知印發之日起，在北京自由貿易試驗區、上海自由貿易試驗區、廣東自由貿易試驗區和海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在全國範圍使用。

擬進行試點的外商投資企業應遵守中國相關法律、行政法規等規定，符合人類遺傳資源管理、藥品臨床試驗（含國際多中心臨床試驗）、藥品註冊上市、藥品生產、倫理審查等規定要求，並履行相關管理程序。

此外，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激9月8日在第二十四屆中國國際投資貿易洽談會開幕式上表示，商務部將推進高層次對外開放，促進雙向投資高質量發展，「將擴大市場准入和自主開放，持續優化營商環境，鼓勵更多優質外資進入中國市場，進一步完善外資企業圓桌會議制度，認真傾聽並努力解決外資企業的合理訴求。」

凌激表示，會與各方一道，將投洽會打造成為新時代中國高水平對外開放的重要窗口，以及投資中國、服務高質量共建「一帶一路」、促進中國對外投資的優質平台。