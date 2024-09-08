該行指，下半年，非地產領域預計將繼續成為經濟的亮點。新質生產力的發展有望支持經濟穩定回升，服務型消費和消費品以舊換新政策預計將在一定程度上提振內需。同時，出口或仍將保持相對韌性，但其拉動效應或相對上半年邊際減弱。

至於仍有可能加碼的政策方面，招商證券認為，與「增量」政策相比，充分用好「存量」財政空間更重要。年內財政支出空間仍然較為充足，推出增量赤字的必要性不強。下一階段的重點仍在於加快資金落地和實物工作量形成。

該行指，首先可以進一步拓展新增專項債和超長期特別國債的資金用途；第二近期公佈的 2023 年度省級預算執行和其他財政收支審計報告中，資金閒置、項目推行進展緩慢等問題依然突出，在財政總量空間仍較為充足的情況下，提高資金使用效率和加快項目落地是支撐經濟回升的關鍵。

針對房地產方面，該行指下調存量房貸利率仍是較優選擇。從地產對 GDP 的拉動力來看，一旦拉動率跌至負區間，往往會持續出現大規模的穩地產政策，截至今年 6 月，此拉動率已經跌至-0.54%，並連續多月為負，或預示著新一輪穩地產政策仍有望來臨。

就目前政策空間而言，下調存量房貸利率仍是較優選擇。調降存量房貸利率既能降低提前還貸規模，也能減少每月支付利息提振消費，更重要的是能減輕居民現有持房負擔，進而刺激潛在的購房需求。

該行引用最新數據，2024 年二季度存量房貸規模約 37.8 萬億人民幣，2023 年末公佈的存量房貸加權利率約為 4.27%，新增住房貸款加權平均利率 3.45%，如若存量房貸利率壓降 80 基點，每年可減少借款人利息支出約 3000 億元。

至於繼續促進居民端服務類和以舊換新類的耐用品消費方面，招商證券指，二季度社會消費品零售總額增速明顯放緩，累計按年增速已回落至去年年初水平。分項來看，首先高等級城市的社零增速中樞低於全國平均水平；其次地產相關商品消費現仍承壓，而服務類消費及以舊換新支持的大件耐用品消費表現較好。

另外，與社會集團相比，居民消費對整體消費增速的拉動相對更好。在 7 月 25 日國家發展改革委、財政部安排 3000 億元超長期特別國債資金用於支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策出台後，促進居民消費的新一輪政策出台的概率仍較大。

此外，外需預期轉弱和低通脹促使內需政策繼續加碼。2024 年上半年外需週期性復蘇，特別是美國等補庫帶動中國出口大幅回暖。往後看，出口 數據有弱化風險；首先海外經濟邊際轉弱，美國主動補庫存或已接近尾聲;二是美國、歐盟等國家再度對中國出口的部分商品加徵關稅;三是除非特朗普再度逆轉選情，否則搶出口特徵亦將隨著關稅預期而轉弱，四是低基數效應慢慢消退，四季度的出口增速值或不會那麼亮眼。

目前 PPI 按年增速仍在負值區間運行，考慮到外需邊際走弱的概率較大，內需政策繼續發力推動 PPI 按年增速回升的必要性提高。

不過招商證券指，考慮到 2023-2024 年經濟增長目標均為 5%左右，若 4.8-5.2% 區間均為合意水平，去年 5.2%、今年 4.8%是可以接受的結果，那麼增量政策或不急於推出。