期內，收入按年升99%至9261.9萬元。按分部劃分，節能系統及產品租賃服務收入升92.3%至3932.2萬元；節能產品貿易收入增1.2倍至4027.8萬元；諮詢服務收入升1.7倍至1293.1萬元；不過可再生能源服務收入跌96.7%至8.8萬元。

毛利按年增加1倍至5674.4萬元；EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前利潤）錄得2096.9萬元，去年同期虧損861.7萬元；而EBIT（息稅前利潤）錄得1816.8萬元，去年同期虧損1139.5萬元。

另外，公司指上月24日附屬公司Synergy ESCO (Malaysia) Sdn. Bhd.與Malayan Banking Berhad訂立一份組合融資協議，據此，Malayan Banking Berhad同意提供最高5000萬令吉（相當於約9000萬港元）的銀行融資，年利率為 6.65%。銀行融資為Ultra LED設備的購買、分期付款及╱或採購提供部分資金或付還。

該公司尚未支付原定於今年7月3日到期的計劃第2次股息分派，公司指與計劃債權人於會議後協定，未結算本金額將繼續按計劃利率2.5%計息，以及就股息的本金額增加相當於每月1%的額外利息，均直至股息結算為止，相關利息將與股息一併結算。倘公司未能於本月30日前履行付款義務，將相應與計劃債權人舉行另一次會議，以討論進一步行動。

此外，於8月30日，富甲發展（由知行集團執行董事兼控股股東黃文輝先生全資擁有的公司）已與其中一名計劃債權人達成協議，將公司結欠的未償還款項的所有權利轉讓予當時的計劃債權人，金額約為約4370萬元。富甲發展成為其於該計劃下應付該部分的款項的實益擁有人。