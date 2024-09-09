個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.29%，折合報367.96元；阿里巴巴（9988）跌1.51%，折合報79.1元；美團（3690）跌1.27%，折合報117.32元；匯控（0005）跌2.43%，折合報66.84元；建行（0939）跌0.6%，折合報5.27元。

道期現升0.093%；標期現升0.1%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌2.52%；韓國KOSPI指數現跌1.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.82%。

VIX指數隔晚升12.46%或2.48點，報22.38點。

紐油現升1.25%或0.84美元，報68.52美元；布油現升1.15%或0.81美元，報71.88美元；金價現升0%或0.14美元，報2497.55美元；LME 銅期貨隔晚跌1.05%或96美元，報8996美元。比特幣現升1.19%或647.1美元，報55025.26美元；美國10年期債息現升0.76%或0.0282厘，報3.7362厘。

今日焦點股份可留意：

民生國際（0938）最快今公布業績。

華興資本（1911）4執董承諾不售股，鎖定期至明年3月。華興資本委控股股東包凡妻子許彥清任非執行董事。

知行集團（1539）全年轉賺839萬元。

煤氣公司（0003）連續十年獲嘉許為「人才企業」。

匯聚科技（1729）斥150萬元，與星資立訊精密組合營企業，。

雅高控股（3313）折讓19%配股，集資最多2252萬元。

中國人保（1339）董事長王廷科呈辭，昨日起生效。

廣汽（2238）8月銷量跌25%至15萬輛，新能源車減24%。

BOSS直聘母企看準科技（2076）回購約81.6萬股A類普通股。

標普降萬科（2202）長期發行人信用評級至「BB-」，展望為「負面」。

南非：比亞迪（1211）投資磋商正取得進展。比亞迪冀2027年在巴西銷量排第五。

小米（1810）董事長雷軍：將加大在非洲投資。

快狗打車（2246）廣州抽佣率降至10%，與京津地區睇齊。

京東（9618）：投入100億人民幣支持京東超市的百億農補項目。

阿里（9988）在美發行萬事達卡。

碧桂園（2007）：羅兵咸辭任核數師，改聘中匯安達。碧桂園8月賣樓34億人幣跌57%，綠城合約銷售97億跌14%。

希瑪醫療（3309）未來1年擬斥最多1億元回購。

蔚來（9866）次季虧損收窄至51億元人幣，汽車毛利率升至12.2%。

綠城中國（3900）11億向三井不動產收購南通創宇置業四成股權。

惠理（0806）獲葉維義、謝清海增持。

江南布衣（3306）全年多賺37%，末期息0.86元。

恒大汽車（0708）：附屬遭債權人申請破產清算。

新地（0016）基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24%，料未來數年建築開支顯著回落。

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5%，看好新地領展（0823）九置（1997）。

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